قاليباف لفانس: واشنطن تواصل مقامرتها الخاسرة

Losing gambler energy, can't walk away from the table. Boss is prepping the next war phase while America teeters on an Israel-First cliff. Skip the TED talk. Why not say this to your boss? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 5, 2026

وجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني،، انتقادات حادة إلى نائب الرئيس الأمريكي، على خلفية مواقفه من نتائج انتخابات التجديد النصفي وسياسة واشنطن تجاه إسرائيل والحرب.وفي تدوينة نشرها على منصة «إكس»، خاطب قاليباف فانس قائلاً: «بينما تقف أمريكا على حافة الهاوية الأولى لإسرائيل، يحضر رئيسك للمرحلة التالية من الحرب. لماذا لا تخبر رئيسك بهذه الأمور؟».وأضاف قاليباف أن الولايات المتحدة «تُعبّر عن شعور المقامر الذي يخسر باستمرار لكنه لا يستطيع النهوض من طاولة المقامرة»، داعياً إلى ترك هذا الكلام جانباً.ويأتي رد قاليباف عقب تدوينة مطولة نشرها فانس، تناول فيها أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لم تكن ضعف الإقبال، بل تصويت نسبة كبيرة ممن دعموا دونالد ترامب وفانس في انتخابات 2024 لفائدة الديمقراطيين هذه المرة.واستند فانس إلى استطلاع رأي شمل ناخبين سبق أن صوتوا لترامب وأبدوا استياءهم من أداء الجمهوريين، بشأن العوامل التي قد تدفعهم إلى العودة للتصويت للحزب.ووفق ما أورده، تمثلت أبرز المطالب في