قاليباف لفانس: واشنطن تواصل مقامرتها الخاسرة
وجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، انتقادات حادة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، على خلفية مواقفه من نتائج انتخابات التجديد النصفي وسياسة واشنطن تجاه إسرائيل والحرب.
وفي تدوينة نشرها على منصة «إكس»، خاطب قاليباف فانس قائلاً: «بينما تقف أمريكا على حافة الهاوية الأولى لإسرائيل، يحضر رئيسك للمرحلة التالية من الحرب. لماذا لا تخبر رئيسك بهذه الأمور؟».
وأضاف قاليباف أن الولايات المتحدة «تُعبّر عن شعور المقامر الذي يخسر باستمرار لكنه لا يستطيع النهوض من طاولة المقامرة»، داعياً إلى ترك هذا الكلام جانباً.
ويأتي رد قاليباف عقب تدوينة مطولة نشرها فانس، تناول فيها أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لم تكن ضعف الإقبال، بل تصويت نسبة كبيرة ممن دعموا دونالد ترامب وفانس في انتخابات 2024 لفائدة الديمقراطيين هذه المرة.
واستند فانس إلى استطلاع رأي شمل ناخبين سبق أن صوتوا لترامب وأبدوا استياءهم من أداء الجمهوريين، بشأن العوامل التي قد تدفعهم إلى العودة للتصويت للحزب.
ووفق ما أورده، تمثلت أبرز المطالب في إنهاء الحرب، والتركيز على غلاء المعيشة والتضخم، وإعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية، وتغيير علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل.
وفي تدوينة نشرها على منصة «إكس»، خاطب قاليباف فانس قائلاً: «بينما تقف أمريكا على حافة الهاوية الأولى لإسرائيل، يحضر رئيسك للمرحلة التالية من الحرب. لماذا لا تخبر رئيسك بهذه الأمور؟».
Losing gambler energy, can't walk away from the table. Boss is prepping the next war phase while America teeters on an Israel-First cliff. Skip the TED talk. Why not say this to your boss?— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 5, 2026
وأضاف قاليباف أن الولايات المتحدة «تُعبّر عن شعور المقامر الذي يخسر باستمرار لكنه لا يستطيع النهوض من طاولة المقامرة»، داعياً إلى ترك هذا الكلام جانباً.
ويأتي رد قاليباف عقب تدوينة مطولة نشرها فانس، تناول فيها أسباب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لم تكن ضعف الإقبال، بل تصويت نسبة كبيرة ممن دعموا دونالد ترامب وفانس في انتخابات 2024 لفائدة الديمقراطيين هذه المرة.
واستند فانس إلى استطلاع رأي شمل ناخبين سبق أن صوتوا لترامب وأبدوا استياءهم من أداء الجمهوريين، بشأن العوامل التي قد تدفعهم إلى العودة للتصويت للحزب.
ووفق ما أورده، تمثلت أبرز المطالب في إنهاء الحرب، والتركيز على غلاء المعيشة والتضخم، وإعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية، وتغيير علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339105