إيلون ماسك يخسر 30 مليار دولار عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

تكبد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خسائر تُقدّر بنحوعلى خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفق حسابات أوردتها صحيفة «فايننشال تايمز».وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر يعود إلى انخفاض قيمة أسهم شركة الصناعات الفضائية «سبيس إكس»، وهو ما كلف ماسك أكثر من، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتراجع أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا»، إلى جانب النفقات التي تكبدها لدعم الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية.وكان سهم «تسلا» قد أنهى تعاملات أمس على انخفاض بنسبة، ليستقر عند، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنسبةإلىوقبيل الانتخابات، حذر مراقبو الأسواق من أن سيطرة الديمقراطيين على المؤسسات التشريعية قد تعزز قدرتهم على تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، والتدقيق في أنشطة ماسك، فضلا عن احتمال عرقلة الاندماج المتوقع بين «تسلا» و«سبيس إكس».كما أشاروا إلى أن فوز الديمقراطيين بالسيطرة في ولاية تكساس قد يمنح خصوم ماسك السياسيين مجالا أوسع لعرقلة أنشطته.وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي شملت اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهمفي مجلس الشيوخ، فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس بمجلسيه.من جهته، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين علنا بفوزهم، معتبرا أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو شارك في الانتخابات.