<
Babnet   Latest update 06:47 Tunis

إيلون ماسك يخسر 30 مليار دولار عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aec14c2506ba8.42793688_ekhinqoljpmgf.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 06:08 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تكبد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خسائر تُقدّر بنحو 30 مليار دولار على خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفق حسابات أوردتها صحيفة «فايننشال تايمز».
أخبار ذات صلة:
إيلون ماسك يتصدر قائمة المانحين في الانتخابات النصفية الأمريكية بأكثر من 445 مليون دولار...


وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر يعود إلى انخفاض قيمة أسهم شركة الصناعات الفضائية «سبيس إكس»، وهو ما كلف ماسك أكثر من 20 مليار دولار، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتراجع أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا»، إلى جانب النفقات التي تكبدها لدعم الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية.


وكان سهم «تسلا» قد أنهى تعاملات أمس على انخفاض بنسبة 3.34 بالمائة، ليستقر عند 385.19 دولارا، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنسبة 3.81 بالمائة إلى 135.92 دولارا.
أخبار ذات صلة:
إيلون ماسك: قيمة «سبيس إكس» قد تتجاوز الاقتصاد العالمي...


وقبيل الانتخابات، حذر مراقبو الأسواق من أن سيطرة الديمقراطيين على المؤسسات التشريعية قد تعزز قدرتهم على تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، والتدقيق في أنشطة ماسك، فضلا عن احتمال عرقلة الاندماج المتوقع بين «تسلا» و«سبيس إكس».

كما أشاروا إلى أن فوز الديمقراطيين بالسيطرة في ولاية تكساس قد يمنح خصوم ماسك السياسيين مجالا أوسع لعرقلة أنشطته.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي شملت اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا و35 عضوا في مجلس الشيوخ، فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس بمجلسيه.

من جهته، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين علنا بفوزهم، معتبرا أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو شارك في الانتخابات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339079

babnet

كل الأخبار...

06:47 - انقسام داخل إدارة ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران عقب هزيمة الجمهوريين انتخابياً
06:23 - أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة الرابعة وسط آمال بخفض التصعيد مع إيران
06:08 - إيلون ماسك يخسر 30 مليار دولار عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية
أمس 23:37 - انطلاق أشغال المؤتمر العربي حول "إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"
أمس 23:19 - بين الاحتفاء والهجوم.. لماذا تباينت ردود فعل المصريين على فوز عبدول السيد؟
أمس 23:17 - ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على أيك أثينا في الوقت القاتل
أمس 23:09 - غلق معبر رأس جدير مؤقتا إثر توتر أمني بالمنطقة
أمس 22:39 - سفارة تونس بكندا ترد على انتقادات مواطنة تونسية مقيمة بمونتريال
أمس 22:19 - وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان في مكالمة هاتفية أهمية العمل من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي
أمس 22:15 - تكريم توفيق الجبالي في "مواسم الإبداع".. مسيرة مسرحية أسهمت في تجديد الممارسة والتكوين في تونس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
23°-15
23°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/11)     1305,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/11)   29216 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab