تخفيضات استثنائية بنسبة 20 بالمائة على الدجاج والياغورت والحلوى الشامية والبسكويت والعصائر يومي 7 و8 نوفمبر

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن إقرار دفعة إضافية من التخفيضات الاستثنائية بنسبةفي أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، بالتنسيق مع المساحات التجارية الكبرى، وذلك يومي السبتوالأحدوتشمل هذه التخفيضات الدجاج الجاهز للطبخ، ومشروب الياغورت بأحجام 160 و260 غراماً، إضافة إلى الحلوى الشامية بمختلف أحجامها، وبعض أصناف البسكويت والعصائر، وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ صادر اليوم الخميس.وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية ودعم المقدرة الشرائية للمواطن.كما تأتي في سياق اعتماد مقاربة تشاركية تهدف إلى إقرار تخفيضات دورية ومتغيرة في أسعار أهم المنتجات الاستهلاكية المتداولة.