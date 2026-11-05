وزارة التربية تفتح التسجيل في مناظرة «النوفيام» وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2027

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (النوفيام) وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2027، بداية من يوموإلى غاية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض:وتهم عملية التسجيل للمشاركة في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، والراغبين في الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية.وبالنسبة إلى امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، فتشمل عملية التسجيل تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام والتقني المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، إلى جانب المترشحين بصفة فردية.ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى أحد الامتحانين إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني المذكور والقيام بعملية التسجيل خلال الآجال المحددة.أما المترشحون بصفة فردية، فهم مطالبون بإيداع جميع الوثائق المطلوبة لدى المندوبية الجهوية للتربية المعنية، أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلّم، وذلك في أجل أقصاه