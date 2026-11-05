التضخم في تونس يستقر عند 5,6 بالمائة خلال أكتوبر

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي.وأرجع المعهد هذا المستوى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلىخلال أكتوبر، مقابل 8,4 بالمائة في سبتمبر. وفي المقابل، تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المطاعم والنزل إلى 6,2 بالمائة، مقابل 6,5 بالمائة، كما تراجع نسق تطور أسعار الترفيه والثقافة إلى 3,6 بالمائة، مقابل 3,9 بالمائة.وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الغلال الطازجة بنسبة 20 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 14,7 بالمائة، والدواجن بنسبة 14,5 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 13 بالمائة، والخضر الطازجة بنسبة 12,9 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 8,9 بالمائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,8 بالمائة.كما سجلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً بنسبةخلال أكتوبر، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك أساساً إلى زيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,1 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 4,8 بالمائة.أما أسعار الخدمات، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 بالمائة، مدفوعة أساساً بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 14,1 بالمائة.وبلغ التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية،خلال أكتوبر، مقابل 4,9 بالمائة في الشهر السابق.وفي ما يتعلق بالمواد الحرة والمؤطرة، بلغت نسبة الارتفاع السنوي في أسعار المواد الحرة 6,8 بالمائة، مقابل 1,2 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة. كما سجلت أسعار المواد الغذائية الحرة ارتفاعاً بنسبة 9,6 بالمائة، مقابل 0,3 بالمائة بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً بنسبةمقارنة بشهر سبتمبر، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6,3 بالمائة، وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,2 بالمائة.وبالنسبة إلى مجموعة التغذية والمشروبات، سجلت الأسعار ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,2 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار الغلال الطازجة بنسبة 3 بالمائة، والخضر الطازجة بنسبة 1,3 بالمائة، والبيض بنسبة 0,9 بالمائة.وفي المقابل، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 2,1 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 1,2 بالمائة، والأسماك بنسبة 1 بالمائة.أما أسعار الملابس والأحذية، فقد ارتفعت بنسبةخلال أكتوبر، بالتزامن مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية، حيث زادت أسعار الملابس بنسبة 6,2 بالمائة، والأحذية بنسبة 7,4 بالمائة، والأقمشة بنسبة 1,5 بالمائة، ومكملات اللباس المختلفة بنسبة 2 بالمائة.