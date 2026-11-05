غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بعثة اقتصادية تونسية إلى السنغال للمشاركة في معرض داكار الدولي من 19 الى 23 ديسمبر 2026

تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية تونسية إلى العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026، وذلك بمناسبة الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض داكار الدولي "FIDAK 2026" أحد أبرز التظاهرات الاقتصادية والتجارية في منطقة غرب إفريقياوتنظم هذه البعثة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والفلاحة بالسنغال وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة بداكار وبدعم من سفارتي الجمهورية التونسية بداكار والسنغال بتونس بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاريوستشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التقليدية والخدمات والبناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية والتكوين المهنيويتضمن برنامج البعثة زيارة مهنية للمعرض وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمؤسسات التونسية والسنغالية إلى جانب لقاءات اقتصادية ومؤسساتية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة والتعرف على مناخ الأعمال في السنغال ومنطقة غرب إفريقياوتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا التي تضم أكثر من 400 مليون مستهلك، وتعزيز شبكة علاقاتها التجارية واستكشاف فرص جديدة للتصدير والاستثمار والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بالمنطقة