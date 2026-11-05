Babnet   Latest update 15:20 Tunis

غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بعثة اقتصادية تونسية إلى السنغال للمشاركة في معرض داكار الدولي من 19 الى 23 ديسمبر 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/638772acc4e797.81482302_egfnpimojklqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 14:45 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية تونسية إلى العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026، وذلك بمناسبة الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض داكار الدولي "FIDAK 2026" أحد أبرز التظاهرات الاقتصادية والتجارية في منطقة غرب إفريقيا


وتنظم هذه البعثة بالشراكة مع الاتحاد الوطني لغرف التجارة والصناعة والفلاحة بالسنغال وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة بداكار وبدعم من سفارتي الجمهورية التونسية بداكار والسنغال بتونس بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري


وستشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التقليدية والخدمات والبناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية والتكوين المهني


ويتضمن برنامج البعثة زيارة مهنية للمعرض وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمؤسسات التونسية والسنغالية إلى جانب لقاءات اقتصادية ومؤسساتية تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة والتعرف على مناخ الأعمال في السنغال ومنطقة غرب إفريقيا

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا التي تضم أكثر من 400 مليون مستهلك، وتعزيز شبكة علاقاتها التجارية واستكشاف فرص جديدة للتصدير والاستثمار والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بالمنطقة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339102

babnet

كل الأخبار...

15:20 - الترفيع في اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية إلى 543,550 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية 2027 (وزير الاقتصاد والتخطيط)
15:16 - تخفيضات استثنائية بنسبة 20 بالمائة على الدجاج والياغورت والحلوى الشامية والبسكويت والعصائر يومي 7 و8 نوفمبر
15:14 - وزارة التربية تفتح التسجيل في مناظرة «النوفيام» وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2027
15:09 - التضخم في تونس يستقر عند 5,6 بالمائة خلال أكتوبر
15:09 - ميزانية 2027: وزارة الشؤون الاجتماعية ترصد أكثر من 4.2 مليار دينار.. وتسوية وضعيات 102 ألف عامل
15:06 - 11 مؤسسة تونسية تشارك في الصالون الدولي للوقاية من المخاطر والسلامة المهنية بباريس لتعزيز حضورها بالسوق الأوروبية
14:59 - العربي الباجي يرد على النائب عبد الستار الزارعي: تطوير مجلة الأحوال الشخصية لا يعني إفراغها من مضمونها الحقوقي
14:53 - ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027: اكثر من 99 بالمائة من نفقات التدخلات ستوجه إلى التدخلات التنموية
14:49 - Orange Business Forum 2026 : l’IA, la data et la cybersécurité au cœur des enjeux des entreprises tunisiennes
14:45 - غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بعثة اقتصادية تونسية إلى السنغال للمشاركة في معرض داكار الدولي من 19 الى 23 ديسمبر 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
23°-15
22°-14
21°-13
24°-14
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/11)     1326,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/11)   29190 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab