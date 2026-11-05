11 مؤسسة تونسية تشارك في الصالون الدولي للوقاية من المخاطر والسلامة المهنية بباريس لتعزيز حضورها بالسوق الأوروبية

تشارك 11 مؤسسة تونسية مختصة في النسيج التقني والملابس المهنية ومستلزمات الحماية في الصالون الدولي للوقاية من المخاطر والسلامة المهنية 2026 بفرنسا، المنتظم من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ببادرة من مركز النهوض بالصادرات في ثالث مشاركة تونسية في هذه التظاهرة.وتعرض المؤسسات المشاركة، ضمن جناح وطني، منتجاتها وخبراتها في مجال الوقاية والسلامة المهنية بهدف التعريف بقدراتها الإنتاجية وربط علاقات تجارية مع مشترين وموزعين دوليين واستكشاف فرص جديدة للتصدير.وشهد الجناح التونسي زيارة المستشار الاقتصادي بسفارة تونس بباريس، محمد التوكابري، الذي اطلع على أنشطة المؤسسات المشاركة وآفاق تطوير صادراتها، وفق ما أورد مركز النهوض بالصادرات (CEPEX).وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة باعتبار تونس المزود الأول للسوق الأوروبية بالملابس المهنية بنحو 17 بالمائة، بما يعكس تنافسية القطاع ويفتح آفاقا لتعزيز تموقعه بالأسواق الدولية.