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الأردن: مقتل رجل أمن طعناً في عمّان..

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 13:15 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصره إثر تعرضه لاعتداء باستخدام أداة حادة في العاصمة عمّان، وسط ترجيحات إعلامية أولية بأن تكون الحادثة ذات دوافع إرهابية.


ونقل مراسل قناة «المملكة» الرسمية أن رجل أمن تعرض للطعن في شارع المدينة المنورة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المعتدي، الذي حاول الاستيلاء على سلاح رجل الأمن.


وأفادت القناة بأن أحد عناصر الأمن العام تمكن من تحييد المعتدي عقب اشتباك بالأيدي، وأصيب العنصر الذي تدخل إصابة طفيفة، فيما حال تدخل رجل أمن آخر دون استيلاء المهاجم على سلاح العنصر الذي قُتل.


كما أشارت إلى العثور بحوزة منفذ الهجوم على أسلحة بيضاء وخنجرين، وإلى نقل رجل الأمن والمعتدي إلى أحد المستشفيات.

وشهد محيط موقع الحادثة تعزيزات أمنية مكثفة، مع فرض طوق أمني وإغلاق شارع المدينة المنورة بالكامل في اتجاه الدوار السابع.

ولم يصدر، وفق المعطيات الواردة، تأكيد رسمي نهائي بشأن الدافع وراء الاعتداء، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مؤشرات أولية ترجّح فرضية العمل الإرهابي.
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