Leith Lakhoua



La nuit de samedi à dimanche trois militaires américains ont perdu la vie dans une attaque au drone en Syrie ,déclenchant une réaction musclée du président américain Joe Biden qui a menacé de représailles sévères, soulignant le droit des États-Unis à se défendre. Cependant, ces déclarations ne manquent pas d'ironie, car le président semble omettre le fait que ses propres troupes occupent actuellement des terres syriennes, soulevant des questions sur la légitimité de sa position défensive.

Ce paradoxe trouve un écho dans la politique de l'état sioniste, souvent confronté à des accusations similaires. En effet, Israël, tout comme les États-Unis, invoque fréquemment le droit à l'autodéfense. Cependant, le discours critique souligne que cet État semble oublier sa propre occupation des terres palestiniennes, remettant en cause sa prétention à se défendre contre les combattants cherchant à libérer leurs terres.



Les déclarations de Biden sur le cœur lourd de l'Amérique face à la perte de ses soldats ne manquent pas de susciter des questionnements. Ces propos contrastent fortement avec le silence entourant les pertes humaines considérables du côté palestinien. Près de 30 000 martyrs palestiniens ont été froidement massacrés par l'état sioniste qu'il soutient militairement et économiquement, soulignant les inégalités criantes dans la perception des vies humaines.



Cette situation complexe souligne la nécessité de remettre en question les justifications et les actions des grandes puissances mondiales, se permettant de coloniser des terres en toute impunité et mettant en lumière les paradoxes et les incohérences qui peuvent découler de leurs positions politiques.