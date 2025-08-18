Babnet   Latest update 11:18 Tunis

العميد حاتم السوسي: إحالة 93 ألف ملف على القضاء العسكري بسبب التخلّف عن الخدمة الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2fa9e2339d6.93274785_hfkqpngieolmj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 11:03
      
كشف مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، العميد حاتم السوسي، أن الوزارة أحالت 93 ألف ملف على القضاء العسكري بسبب التخلّف عن أداء الخدمة الوطنية، وتتعلق هذه الملفات بمواليد سنوات 2000 و2001 و2002.

وأوضح العميد السوسي، في حوار له اليوم الإثنين 18 أوت 2025 ببرنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن القضاء العسكري يوجّه استدعاءات للمتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء إلى إصدار أحكام غيابية ضد المعنيين، مؤكداً أن هؤلاء يظلون مع ذلك مدعوين إلى تسوية وضعياتهم القانونية.



ارتفاع ملحوظ في طلبات التسوية

وأشار العميد السوسي إلى أن وزارة الدفاع تلقّت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 أكثر من 30 ألف ملف تسوية وضعية، مقابل 4500 ملف فقط في السنة الماضية، وهو ما يعكس تنامياً في إقبال الشباب على معالجة ملفاتهم.

ولفت إلى أن بعض الشبان الذين غادروا البلاد للعمل أو الدراسة، يتفطنون عند عودتهم إلى أنهم موضوع مذكرات تفتيش بسبب الأحكام الغيابية، مشدداً على إمكانية الاعتراض على هذه الأحكام لتسوية الوضعية.

تحسين الامتيازات والنصوص القانونية

وأكد العميد السوسي أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منصة إلكترونية تُمكّن الشباب من الاطلاع على وضعيتهم وتقديم الملفات عن بعد. كما أشار إلى أن الوزارة شرعت منذ 2023 في إعداد نص قانوني جديد لتعويض القانون الحالي المؤرخ لسنة 2004، بهدف تحسين الامتيازات الممنوحة للجنود، والترفيع في القيمة المالية والحوافز.

رزنامة حصص الخدمة الوطنية

وبيّن أن وزارة الدفاع تضع على ذمة الشبان أربع حصص سنوياً لأداء الخدمة الوطنية، في أشهر سبتمبر وديسمبر ومارس وجوان. وأعلن أن الحصة الثالثة لسنة 2025 ستنطلق يوم 1 سبتمبر المقبل وتتواصل إلى غاية 3 أكتوبر 2025، داعياً الشبان المعنيين، وخصوصاً مواليد الثلاثية الثالثة لسنة 2005 والسنوات السابقة حتى 2000، إلى تسوية وضعياتهم.



Babnet

