العميد حاتم السوسي: إحالة 93 ألف ملف على القضاء العسكري بسبب التخلّف عن الخدمة الوطنية
كشف مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، العميد حاتم السوسي، أن الوزارة أحالت 93 ألف ملف على القضاء العسكري بسبب التخلّف عن أداء الخدمة الوطنية، وتتعلق هذه الملفات بمواليد سنوات 2000 و2001 و2002.
وأوضح العميد السوسي، في حوار له اليوم الإثنين 18 أوت 2025 ببرنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن القضاء العسكري يوجّه استدعاءات للمتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء إلى إصدار أحكام غيابية ضد المعنيين، مؤكداً أن هؤلاء يظلون مع ذلك مدعوين إلى تسوية وضعياتهم القانونية.
ارتفاع ملحوظ في طلبات التسويةوأشار العميد السوسي إلى أن وزارة الدفاع تلقّت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 أكثر من 30 ألف ملف تسوية وضعية، مقابل 4500 ملف فقط في السنة الماضية، وهو ما يعكس تنامياً في إقبال الشباب على معالجة ملفاتهم.
ولفت إلى أن بعض الشبان الذين غادروا البلاد للعمل أو الدراسة، يتفطنون عند عودتهم إلى أنهم موضوع مذكرات تفتيش بسبب الأحكام الغيابية، مشدداً على إمكانية الاعتراض على هذه الأحكام لتسوية الوضعية.
