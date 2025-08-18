العميد حاتم السوسي: إحالة 93 ألف ملف على القضاء العسكري بسبب التخلّف عن الخدمة الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2fa9e2339d6.93274785_hfkqpngieolmj.jpg width=100 align=left border=0>

كشف مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، العميد حاتم السوسي، أن الوزارة أحالت 93 ألف ملف على القضاء العسكري بسبب التخلّف عن أداء الخدمة الوطنية، وتتعلق هذه الملفات بمواليد سنوات 2000 و2001 و2002.



وأوضح العميد السوسي، في حوار له اليوم الإثنين 18 أوت 2025 ببرنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن القضاء العسكري يوجّه استدعاءات للمتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء إلى إصدار أحكام غيابية ضد المعنيين، مؤكداً أن هؤلاء يظلون مع ذلك مدعوين إلى تسوية وضعياتهم القانونية.

