بعد قيامه بجريمة هزت الشارع الكويتي.. انتحار "سفاح هندي" داخل السجن!

وكالات -

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ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، أقدم المتهم على الانتحار بعد أن شنق نفسه باستخدام ملابسه الداخلية.وشهدت منطقة العارضية جريمة مروعة، راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، حيث تم العثور عليهم مقتولين في أماكن متفرقة داخل منزلهم.وقامت وزارة الداخلية الكويتية بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، وتبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم. وتم التوصل لاحقا إلى هويته وهو هندي الجنسية، وتم ضبطه في منطقة الصليبية.وأفاد المتهم بأنه قام يوم الواقعة بالتوجه إلى منزل المجني عليهم، وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.وبعد ارتكاب الجريمة، قام المتهم بتفتيش المنزل وعثر على مبلغ مالي قدره 300 دينار كويتي، ومصوغات قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب.