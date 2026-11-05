Babnet   Latest update 16:52 Tunis

عيادات مفتوحة لتقصي اعتلال الشبكة السكري يوم 28 نوفمبر 2026 بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/6458e4fd0868b4.53726117_emfokhqiljpng.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 16:04 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ينظم معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بباب سعدون تحت اشراف وزارة الصحة، عيادات مفتوحة لتقصي اعتلال الشبكية السكري وذلك يوم السبت 28 نوفمبر 2026


وتندرج هذه المبادرة الصحية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة للتركيز على التشخيص المبكر وتقليل المخاطر


وتستهدف هذه العيادات المفتوحة مرضى السكري من أجل الوقاية والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري


اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري التي تصيب العين، حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين (النسيج المسؤول عن استقبال الضوء في الجزء الخلفي من العين)

يشار، الى تونس تنظم بمناسبة اليوم العالمي للسكري تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتقصي مرض السكري والوقاية منه على غرار ماراثونات وحملات لفحص السكري مجانا وتوعية المجتمع بأهمية نمط الحياة الصحي والحركة والتغذية السليمة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339097

babnet

كل الأخبار...

16:52 - هيئة الانتخابات جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية خلال الربيع القادم (عضو مجلس الهيئة)
16:04 - عيادات مفتوحة لتقصي اعتلال الشبكة السكري يوم 28 نوفمبر 2026 بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون
15:20 - الترفيع في اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية إلى 543,550 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية 2027 (وزير الاقتصاد والتخطيط)
15:16 - تخفيضات استثنائية بنسبة 20 بالمائة على الدجاج والياغورت والحلوى الشامية والبسكويت والعصائر يومي 7 و8 نوفمبر
15:14 - وزارة التربية تفتح التسجيل في مناظرة «النوفيام» وامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2027
15:09 - التضخم في تونس يستقر عند 5,6 بالمائة خلال أكتوبر
15:09 - ميزانية 2027: وزارة الشؤون الاجتماعية ترصد أكثر من 4.2 مليار دينار.. وتسوية وضعيات 102 ألف عامل
15:06 - 11 مؤسسة تونسية تشارك في الصالون الدولي للوقاية من المخاطر والسلامة المهنية بباريس لتعزيز حضورها بالسوق الأوروبية
14:59 - العربي الباجي يرد على النائب عبد الستار الزارعي: تطوير مجلة الأحوال الشخصية لا يعني إفراغها من مضمونها الحقوقي
14:53 - ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027: اكثر من 99 بالمائة من نفقات التدخلات ستوجه إلى التدخلات التنموية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
23°-15
23°-14
22°-13
25°-14
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/11)     1326,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/11)   29190 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab