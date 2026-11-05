عيادات مفتوحة لتقصي اعتلال الشبكة السكري يوم 28 نوفمبر 2026 بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون

ينظم معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بباب سعدون تحت اشراف وزارة الصحة، عيادات مفتوحة لتقصي اعتلال الشبكية السكري وذلك يوم السبت 28 نوفمبر 2026وتندرج هذه المبادرة الصحية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة للتركيز على التشخيص المبكر وتقليل المخاطروتستهدف هذه العيادات المفتوحة مرضى السكري من أجل الوقاية والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرياعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري التي تصيب العين، حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين (النسيج المسؤول عن استقبال الضوء في الجزء الخلفي من العين)يشار، الى تونس تنظم بمناسبة اليوم العالمي للسكري تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتقصي مرض السكري والوقاية منه على غرار ماراثونات وحملات لفحص السكري مجانا وتوعية المجتمع بأهمية نمط الحياة الصحي والحركة والتغذية السليمة