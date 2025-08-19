افروبسكيت 2025 : المنتخب التونسي ينهزم في الملحق التاهيلي الى الدور ربع النهائي امام الراس الاخضر 54-87

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a20d22522035.81490894_gokhlefqmnpji.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الاخيرتين للافروبسكيت، مساء اليوم الثلاثاء امام منتخب الراس الاخضر بنتيجة 54-87 ضمن مباراة الملحق التاهيلي الى الدور ربع النهائي لبطولة افريقيا للامم لكرة السلة (الافروبسكيت) التي تحتضنها انغولا.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن ترشحه الى دور الملحق المؤهل الى ربع نهائي الافروبسكيت 2025 بفوزه يوم الاحد الماضي على نظيره الملغاشي بنتيجة 81-60 لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

وانهى الخماسي التونسي الدور الاول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف نيجيريا والكاميرون.