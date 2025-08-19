انطلاق نشاط وحدة الأدوية الخصوصية بمدنين

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعليا وحدة الأدوية الخصوصية بمدنين في عملها وتقديم خدماتها إلى المضمونين الاجتماعيين من ولايتي مدنين وتطاوين، مستقبلة مع بداية فتحها 7 مرضى لتسلم أدويتهم وذلك من جملة 20 مريض وقعت المصادقة على قرارات التكفل بعلاجهم.

وينتظر أن يرتفع عدد المنتفعين تدريجيا في اطار التنسيق بين الصندوقين الوطنيين للتأمين عن المرض والضمان الاجتماعي والوحدة وفق رشيد بوقصاص مدير المصحات ومركز الآلات المقوّمة للأعضاء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.





وأضاف بوقصّاص أن افتتاح هذه الوحدة الذي تمّ باشراف والي مدنين وليد الطبوبي جاء في إطار سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن وتجنيبه عناء التنقل ومن أجل اقتصار الآجال بالنظر الى خصوصية المرضى الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على أدويتهم رغم وضعهم الصحي.وبافتتاح هذه الوحدة، سيقع تخفيف عناء التنقل إلى ولاية صفاقس وولاية قابس بالنسبة لمرضى ولايتي مدنين وتطاوين، للحصول على الأدوية، خاصة أن عدد المنتفعين بالأدوية الخصوصية بلغ 7500 ملف ورد على وحدة الأدوية الخصوصية بقابس في السنة الماضية مقابل 4800 ملف خلال السبعة أشهر الاولى من السنة الحالية بتوقعات تصل إلى 8 الاف ملف مع نهاية السنة، كانوا يتجهون الى قابس للحصول على أدويتهم وفق معطيات تم تقديمها مؤخرا أثناء زيارة وزير الشؤون الاجتماعية للجهة.ويذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية اعلن لدى زيارته مطلع هذا الشهر إلى ولاية مدنين عن افتتاح وحدة الأدوية الخصوصية بمدنين فعليا بعد أن استكمل تجهيزها مع اتمام بعض الترتيبات الإدارية المتصلة بنقل ملفات الأشخاص المنتفعين من مراكزهم المسجّلين بها حاليا إلى هذه الوحدة واعلامهم بذلك.وللتذكير فإن الأدوية الخصوصية تشمل علاج الأمراض السرطانية وبعض أمراض القلب والأعصاب والروماتيزم.