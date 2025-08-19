تراجع انتاج النفط الخام بنسبة 9 بالمائة وزيادة الشراءات من الغاز الجزائري بنسبة 23 بالمائة مع موفي جوان 2025

تراجع الانتاج الوطني للنفط الخام في تونس مع موفى شهر جوان 2025 الى 64ر0 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا على اساس سنوي بنسبة 9 بالمائة في حين انخفض انتاج الغاز بنسبة 12 بالمائة وارتفعت شراءات هذه المادة من الجزائر بنسبة 23 بالمائة.

وأوضح المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشريته الشهرية حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2025 ان كميات النفط الخام التي انتجتها تونس الى موفي جوان 2024 كانت في حدود 7ر0 مليون طن مكافئ نفط.





وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس، حوالي 61 ألف طن مكافئ نفط مع موفى شهر جوان 2025 مقابل 69 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2024 مسجلا انخفاضا بنسبة تناهز 12 بالمائة.واكد المرصد ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات يشهد تحديات هامة منذ سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد19- وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية و خاصة التراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.واشار الى انه تم خلال شهر جانفي 2025 حفر بئر تطويرية جديدة ضمن رخصة 'شرقي'، كما تم خلال شهر مارس 2025 حفر بئر تطويرية ثانية في إطار نفس الرخصةوسجل انتاج الغاز التجاري الجاف مع موفي شهر جوان 2025 تراجعا مقارنة بموفى شهر جوان 2024 بنسبة 5 بالمائة إذ بلغ حوالي 58ر0 مليون طن مكافئ نفط مقابل 610ر0 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2024.وارجع المرصد هذا الوضع المتعلق بتراجع انتاج الغاز الطبيعي إلى تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة في قطاع الغاز الطبيعي.وشهدت كميات الاتاوة الجملية انخفاضا بنسبة 14 بالمائة مع موفى شهر جوان 2025 لتبلغ 424 ألف طن مكافئ نفط مقابل 492 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة في حين بلغت الشراءات من الغاز الجزائري نحو 1290 ألف طن مكافئ نفط مسجلة ارتفاعا في الطلب.