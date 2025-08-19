تونس سجلت ارتفاعا للطلب على الغاز الطبيعي بنحو 9 بالمائة وعلى المواد البترولية بنسبة 1 بالمائة مع موفي جوان 2025
- ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي مع موفى شهر جوان 2025 وعلى اساس سنوي بنسبة 10 بالمائة في حين زاد الطلب بدوره على المواد البترولية بنسبة 1 بالمائة.
وبين المرصد الوطني للطاقة في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2025، ان الطلب على الغاز الطبيعي بلغ مع موفي جوان 2025 قرابة 3ر2 مليون طن مكافئ نفط.
وسجل الطلب من هذه المادة لانتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 69 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مع موفى شهر جوان 2025 مقارنة بموفى شهر جوان 2024.
وبين المرصد الوطني للطاقة في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2025، ان الطلب على الغاز الطبيعي بلغ مع موفي جوان 2025 قرابة 3ر2 مليون طن مكافئ نفط.
وسجل الطلب من هذه المادة لانتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 69 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مع موفى شهر جوان 2025 مقارنة بموفى شهر جوان 2024.
وشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مع موفي شهر جوان 2025 على اساس سنوي حيث سجل استهلاك البنزين ارتفاعا بـ 2 بالمائة واستهلاك كيروزان الطيران ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة في حين سجل استهلاك الغازوال شبه استقرار خلال نفس الفترة.
وارتفع الطلب على استهلاك فحم البترول مع موفى شهر جوان 2025 ارتفاعا بنسبة 3 في المقابل، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، كما سجل استهلاك غاز البترول المسال ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313593