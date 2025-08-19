توننداكس ينهي جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الثلاثاء، عند الإغلاق بنسبة 1ر0 بالمائة مدركا مستوى 11 ألف و 807 نطقة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وسجلت السوق تداول قرابة 8ر3 مليون دينار في ظل مساهمة بنك الآمان في تنشيط السوق بنحو 813ر0 مليون دينار وأنهي الجلسة على استقرار عند مستوى 43 دينار.

وتصدر سهم التونسية للإيجارالمالي والفكتورنغ، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 6ر4 بالمائة ليقفل على سعر 800ر31 دينار في حين إرتفع سهم إسمنت بنزرت بنسبة 1ر4 بالمائة الى مستوى 510ر0 دينار.





وتراجع سهم بي هاش للإيجار المالي بنسبة 3ر4 بالمائة الى مستوى 500ر4 دينار متبوعا بسهم السكنى بنسبة 8ر3 بالمائة وسعر إقفال عند مستوى 550ر2 دينار.