تونس وردت قرابة 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء مباشرة من الجزائر مع موفي جوان 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 17:41
      
بلغ إنتاج الكهرباء ، مع موفى شهر جوان 2025، وعلى اساس سنوي، حوالي 9061 جيغاوط / ساعة مسجلا ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بموفى جوان 2024 وقد أتاح توريد الكهرباء مباشرة من الجزائر، تغطية 10 بالمائة،من الحاجيات الوطنية من الكهرباء .
وأشار المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضعية الطاقية لشهر جوان 2025،ان إنتاج الكهرباء الموجه الى الإستهلاك المحلي سجل شبه استقرار خلال نفس الفترة.
واعتمد أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 94 بالمائة علما وان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمكنت من انتاج 8567 جيغاوط / ساعة في حين ساهم المنتجون الخواص للطاقة الشمسية بنحو 29 جيغاواط /ساعة.

وساهم المنتجون الذاتيون للطاقة الشمسية بنحو 341 جيغاواط /ساعة علما وان هذه الآلية سجلت نموا بنحو 32 بالمائة وقد تراجعت الشراءات المباشرة للكهرباء من الجزائر بنسبة 19 بالمائة وفق بيانات المرصد.


