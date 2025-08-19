Babnet   Latest update 18:21 Tunis

وزارتا التشغيل والصحة تؤكّدان أن التكوين في الاختصاصات شبه الطبية يشترط فيه وجوبا التنظير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 17:07 قراءة: 0 د, 52 ث
      
 أوضحت وزارتا التشغيل والتكوين المهني والصحة، اليوم الثلاثاء، في بلاغ مشترك، حول التكوين المهني الاساسي في الاختصاصات شبه الطبية، أنّ التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط أن تكون هذه الاختصاصات وجوبا منظّرة، طبقًا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة ومقتضيات المنشور المشترك بين الوزارتين بتاريخ 27 جويلية 2011.
كما ذكّرتا، جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن إصدارها لإشهارات  للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغ القانونية المشار إليها و/ أو في مجالات ما يسمى بالطب البديل الوخز بالإبر، الحجامة، التمسيد، العلاج بالتدليك، العلاج بالأعشاب العلق الطبي، التخسيس بالجبس، الفصد، الكايروبراكتيك، التجميل الطبي، التجميل الجراحي، طب اللثة وتقويم الأسنان، حشو الأسنان وغيرها من مجالات التكوين في القطاع الصحي، وكذلك تأمين التكوين فيها بغض النظر عن طبيعته، يعرّض المؤسسات المخالفة للتتبعات الإدارية والجزائية المستوجبة في الغرض.
وأرفقت الوزارتان، البلاغ، بقائمة في  مؤسسات التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين في الاختصاصات شبه الطبية. ويمكن الاطلاع على قائمة هذه المؤسسات عبر الولوج إلى :

 موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني https://www.emploi.gov.tn

 موقع واب وزارة الصحة https://santetunisie.rns.tn


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313583


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    