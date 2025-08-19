Babnet   Latest update 16:41 Tunis

القيروان: دخول قسم التصوير الطبي بوحدة الاغالبة للجراحة طور الاستغلال بكلفة 4 مليون دينار

Publié le Mardi 19 Août 2025 - 16:35
      
دخل قسم التصوير الطبي بوحدة الاغالبة للجراحة التابع للمستشفى الجامعي ابن الجزار طور الاستغلال بعد اعادة تهيئة بناية قديمة وتجهيزها بمعدات وتجهيزات حديقة وذلك بكلفة جملية (بناية وتجهيزات) ناهزت 4 مليون دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة معمر الحاجي.

وأضاف الحاجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، بأن هذا القسم يعد مكسبا صحيا للجهة باعتباره سيخفف الضغط على قسم  التصوير الطبي بمستشفى ابن الجزار وسيساهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء على الاطار الطبي وشبه الطبي والمرضى.



ومن جانبه بين رئيس قسم التصوير الطبي بوحدة الاغالبة للجراحة، عبد الرحمان دعدوشة، ان هذا القسم متكامل وسيمكن من عدم تكبد المرضى عناء  التنقل إلى  قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي ابن الجزار لإجراء عملية التصوير  ثم العودة مجددا لإجراء باقي الفحوصات والتدخل الجراحي.

واضاف ان القسم الجديد سيخفف الضغط على مستشفى ابن الجزار الذي يستوعب يوميا أكثر من عملية 50 عملية تصوير بآلة المفراس ونحو 30 عملية تصوير بالصدى اغلبها متاتية من الأقسام الاستعجالية لافتا الى انه باحداث هذا القسم سيتم التقليص من هذا العدد وتحسين الخدمات الصحية.

ويضم قسم التصوير الطبي بوحدة الاغالبة للجراحة آلة مفراس من أحدث طراز والة تصوير بصدى بقيمة جملية بلغت 5ر3 مليون دينار .

يشار إلى أنه تم تغيير صبغة قسم الأشعة بوحدة الاغالبة للجراحة الى قسم للتصوير الطبي وذلك بناء على  قرار وزير الصحة المؤرخ في 14 أكتوبر 2022 .


الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
