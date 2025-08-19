شبيبة القيروان تعزز صفوفها بالظهير الايسر يوسف المؤدب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5c99b360b2a8.00388841_pqiogljhekmnf.jpg width=100 align=left border=0>

عززت الشبيبة الرياضية القيروانية صفوفها بالظهير الأيسر يوسف المؤدب بعقد يمتد على ثلاثة مواسم، حسب ما افاد به حسني الزايدي رئيس فرع كرة القدم وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء.

وسبق ليوسف المؤدب (23 سنة) ان خاض تجارب سابقة مع اصناف الشبان للملعب التونسي والنادي الافريقي مع خوض تجربة احترافية مع سانت بيدرو الايفواري، وكانت آخر تجاربه في الرابطة المحترفة الثانية مع هلال مساكن.

ويستقبل ابناء المدرب غازي الغرايري الترجي الرياضي التونسي بملعب حمدة العواني بالقيروان بعد غد الخميس انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.