الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعلم المنقطعين عن الدراسة والراغبين في العودة ان التسجيل يتواصل إلى غاية 15 سبتمبر المقبل
دعت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المنقطعين عن الدراسة من داخل شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والراغبين في العودة للدراسة بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية قصد الحصول على الإجازة الوطنية، الى التسجيل حصريا على الموقع concours.isets.rnu.tn، وذلك إلى غاية 15 سبتمبر 2025.
ولفتت الادارة العامة للدراسات الكنولوجية الى هذا الإجراء يشمل خصوصا المنقطعين عن الدراسة من دون تغيير الشعبة والحاصلين على شهادة الباكالوريا والمنقطعين لأكثر من سنة إضافة إلى الناجحين في المستوى الأول (نظام قديم) والمنقطعين.
كما يشمل الناجحين في السنة الاولى (نظام أمد) والمنقطعين لاكثر من سنة والراسبين في السنة الأولى الذين لم يسجلوا للفصل الأول والراسبين في السنة الثانية والثالثة والمنقطعين والذين لم يتموا مشروع التخرج بنجاح إضافة إلى الذين لم يتحصلوا على الترسيم في السنة الأولى أو الثانية.
ويتم التسجيل حصريا عبر الموقع الالكتروني بعد تعمير بطاقة الترشح باللغة العربية وإرفاق الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
