Babnet   Latest update 15:03 Tunis

قبلي: مشاريع هامة تعزز القطاع الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 14:12 قراءة: 1 د, 7 ث
      
يشهد القطاع الصحي بولاية قبلي انجاز عدد من المشاريع التي من شانها دعم البنية التحتية لهذا القطاع وتقريب الخدمات الطبية المتطورة من اهالي الجهة، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، اليوم الثلاثاء لوكالة "وات".

واوضح المكني، ان المستشفى الجهوي بقبلي يشهد، حاليا، عملية القبول الوقتي لمشروع إحداث 3 قاعات عمليات جديدة باعتمادات ناهزت 3 ملايين و700 الف دينار، مشيرا الى انه باستكمال اجراءات القبول الوقتي لهذا المشروع فان عدد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي سيرتفع الى 7 قاعات، وهو ما يؤهل هذه المؤسسة الصحية لتصبح مستشفى مرجعيا جراحيا بالنسبة لولايات الجنوب الغربي .



واضاف المصدر ذاته، أنّ المستشفى قد تدعم، ايضا، عبر احداث قسم للعيادات الخارجية، تم الشروع في استغلاله منذ مدّة فضلا عن اذن وزارة الصحة بالانطلاق في اجراء الدراسات لمشروعين هامين بالمستشفى الجهوي وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقريب الخدمات من المواطنين.

ويتعلق هذان المشروعان، وفق قوله، بإحداث قاعة للقسطرة بكلفة جملية تقدر بـ 4 ملايين و500 الف دينار وتركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي المعروفة بكلفة تقدر بـ 3 ملايين و500 الف دينار .

وأكد المدير الجهوي للصحة ان ما يشهده القطاع الصحي بقبلي من دعم في البنية التحتية، سواء بالمستشفى الجهوي او بمختلف المستشفيات المحلية والمراكز الوسيطة ومراكز الرعاية الصحية الاساسية فضلا عن الدعم الهام للجهة الصحية بالاطارات الطبية المختصة، سيساهم في تطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف عبء التنقل عليهم تكريسا للحق في العدالة الصحية للجميع .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313569


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet36°
35° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    