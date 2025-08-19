قبلي: مشاريع هامة تعزز القطاع الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>

يشهد القطاع الصحي بولاية قبلي انجاز عدد من المشاريع التي من شانها دعم البنية التحتية لهذا القطاع وتقريب الخدمات الطبية المتطورة من اهالي الجهة، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، اليوم الثلاثاء لوكالة "وات".



واوضح المكني، ان المستشفى الجهوي بقبلي يشهد، حاليا، عملية القبول الوقتي لمشروع إحداث 3 قاعات عمليات جديدة باعتمادات ناهزت 3 ملايين و700 الف دينار، مشيرا الى انه باستكمال اجراءات القبول الوقتي لهذا المشروع فان عدد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي سيرتفع الى 7 قاعات، وهو ما يؤهل هذه المؤسسة الصحية لتصبح مستشفى مرجعيا جراحيا بالنسبة لولايات الجنوب الغربي .

