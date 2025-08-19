قبلي: مشاريع هامة تعزز القطاع الصحي
يشهد القطاع الصحي بولاية قبلي انجاز عدد من المشاريع التي من شانها دعم البنية التحتية لهذا القطاع وتقريب الخدمات الطبية المتطورة من اهالي الجهة، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة، جوهر المكني، اليوم الثلاثاء لوكالة "وات".
واوضح المكني، ان المستشفى الجهوي بقبلي يشهد، حاليا، عملية القبول الوقتي لمشروع إحداث 3 قاعات عمليات جديدة باعتمادات ناهزت 3 ملايين و700 الف دينار، مشيرا الى انه باستكمال اجراءات القبول الوقتي لهذا المشروع فان عدد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي سيرتفع الى 7 قاعات، وهو ما يؤهل هذه المؤسسة الصحية لتصبح مستشفى مرجعيا جراحيا بالنسبة لولايات الجنوب الغربي .
واوضح المكني، ان المستشفى الجهوي بقبلي يشهد، حاليا، عملية القبول الوقتي لمشروع إحداث 3 قاعات عمليات جديدة باعتمادات ناهزت 3 ملايين و700 الف دينار، مشيرا الى انه باستكمال اجراءات القبول الوقتي لهذا المشروع فان عدد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي سيرتفع الى 7 قاعات، وهو ما يؤهل هذه المؤسسة الصحية لتصبح مستشفى مرجعيا جراحيا بالنسبة لولايات الجنوب الغربي .
واضاف المصدر ذاته، أنّ المستشفى قد تدعم، ايضا، عبر احداث قسم للعيادات الخارجية، تم الشروع في استغلاله منذ مدّة فضلا عن اذن وزارة الصحة بالانطلاق في اجراء الدراسات لمشروعين هامين بالمستشفى الجهوي وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقريب الخدمات من المواطنين.
ويتعلق هذان المشروعان، وفق قوله، بإحداث قاعة للقسطرة بكلفة جملية تقدر بـ 4 ملايين و500 الف دينار وتركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي المعروفة بكلفة تقدر بـ 3 ملايين و500 الف دينار .
وأكد المدير الجهوي للصحة ان ما يشهده القطاع الصحي بقبلي من دعم في البنية التحتية، سواء بالمستشفى الجهوي او بمختلف المستشفيات المحلية والمراكز الوسيطة ومراكز الرعاية الصحية الاساسية فضلا عن الدعم الهام للجهة الصحية بالاطارات الطبية المختصة، سيساهم في تطوير المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف عبء التنقل عليهم تكريسا للحق في العدالة الصحية للجميع .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313569