النادي الصفاقسي: اصابة اللاعب علي معلول وغيابه عن لقاء نجم المتلوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a455d70870b4.12197471_lhmieopgjnfkq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النادي الصفاقسي عن تغيب اللاعب علي معلول عن المباريات الرسمية القادمة للفريق بسبب الاصابة.

وأورد النادي الصفاقسي أنّه سيتم الكشف عن طبيعة اصابة علي معلول ومدة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

ومن جهة اخرى، أشار فريق عاصمة الجنوب الى أنّ مدافعه السوداني عمار تيفور سيغيب عن الميادين لمدة 4 أسابيع بسبب تمطط عضلي على مستوى العظلة الخلفية للفخذ.

