النادي الصفاقسي: اصابة اللاعب علي معلول وغيابه عن لقاء نجم المتلوي

Publié le Mardi 19 Août 2025 - 11:44
      
أعلن النادي الصفاقسي عن تغيب اللاعب علي معلول عن المباريات الرسمية القادمة للفريق بسبب الاصابة.
وأورد النادي الصفاقسي أنّه سيتم الكشف عن طبيعة اصابة علي معلول ومدة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
ومن جهة اخرى، أشار فريق عاصمة الجنوب الى أنّ مدافعه السوداني عمار تيفور سيغيب عن الميادين لمدة 4 أسابيع بسبب تمطط عضلي على مستوى العظلة الخلفية للفخذ.

كما بيّن أنّ المهاجم نور القروي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب تعرّضه لالتواء على مستوى الكاحل.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي سيلتقي يوم الجمعة بنجم المتلوي خارج قواعده لحساب الدفعة الثانية من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد نقطة واحدة وذلك بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-2 على ميدانه، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع مضيفه النادي البنزرتي بنتيجة 1-1.


الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:08
12:30
05:40
04:06
Babnet

