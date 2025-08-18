عرض "رقوج " ... تجربة فنية إبداعية من صنف الكوميديا الموسيقية تبهر جمهور مهرجان صفاقس الدولي

بين دقة وطاقة الآداء المسرحي، والموسيقى، والغناء، والرقص، قضى جمهور صفاقس، في سهرة الأحد، أحلى الأوقات وأمتعها مع العرض الفني "رقوج العرض"، وذلك ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.



"رقوج العرض" ... هذا العمل من إخراج "عبد الحميد بوشناق "، وتأليف موسيقي لشقيقه "حمزة بوشناق"، مرفقا بأوركسترا من 40 عازفا، ولوحات راقصة من تصميم أميمة مناعي، يعد تحويلا مسرحيا غنائيا راقصا، من الشاشة إلى الركح، مستوحى من المسلسل الرمضاني الشهير "رقوج " بجزءيه الأول والثاني، ويجمع ممثلين من نجوم المسلسل الأصلي مثل (عزيز الجبالي، وصابر الوسلاتي، وياسمين الديماسي ...).



وعلى مدى ساعتين ونصف من الزمن، عاش جمهور مهرجان صفاقس الدولي، الذي ملأ مدارج المسرح الصيفي سيدي منصور، تجربة فنية إبداعية، تتجاوز عرض الفيلم على الشاشة، لتعيده إلى فضاءات الفنون الحية، حيث مزج عرض "رقوج "، بين الآداء المسرحي، والموسيقى الحية المباشرة المرافقة للممثلين، والغناء، والرقص، وذلك ضمن تجربة فنية تفاعلية مع الجمهور، التي تعرف بالكوميديا الموسيقيةمختلف مشاهد هذا العمل الفني "رقوج"، كانت خفيفة وسريعة الإيقاع، تم تقديمها بأسلوب فني إبداعي طغى عليهالهزل، ومزج بين التمثيل، والموسيقى الحية المصاحبة للممثلين، التي اعتبرها مخرج العمل، عبد الحميد بوشناق، في تصريح لوات إثر العرض "شخصية من الشخصيات الرئيسية في مسلسل، رقوج"، فضلا عن الغناء، والرقص، يحمل في طياته عديد المضامين والرسائل الاجتماعية ، والقيم الإنسانية كان أبرزها : الحب، والثقة، والشهامة، والكرامة، والبطالة، وثقافة العمل، وحب الأرض من أجل تحويل الأرض البور إلى أرض خصبة، والعاملات الفلاحيات، والاستثمار في المناطق الريفية، والمشاريع الناشئة، والطموح .وقد اعتمد مخرج هذه الكوميديا الموسيقية على استخدام جديد للركح، وذلك من خلال المؤثرات الصوتية، والتقنيات الحديثة، والصور المستوحاة من مسلسل "رقوج"، واعتماد التكنولوجيا الحديثة خاصة في المقطع المتعلق بتكريم، نجم الراب الراحل "كافون"، الذي مثل في مسلسل "رقوج"، ووافته المنية في شهر ماي الماضي، و تقديم أغنيته الشهيرة "يا دنيا شبيك سلمتي في خلق ربي وشديتي فيا "، و"دنيا شبيك كان عليا تغوري "، حيث تابع الجمهور الحاضر هذا المشهد وقوفا، وصفقوا كثيراوقد نجح هذا العمل الذي تم عرضه في عدة مهرجانات منها الحمامات الدولي، ودقة، في استقطاب جمهور كبير، ونيل إعجابهموخلال لقاء إعلامي انتظم مباشرة بعد العرض، اعتبر المخرج، عبد الحميد بوشناق أن "عرض "رقوج"، يعد أكثر عرض متكامل في مسيرته الفنية يستجيب إلى طموحاته وتطلعاته، باعتبار التناسق بين الممثلين، والموسيقى الحية المصاحبة لهم، والراقصين"، وفق تقديره.وأوضح أن " الكوميديا الموسيقية، تقوم أساسا على المزج بين المشاهد المسرحية، والموسيقى الحية المصاحبة للممثلين، والغناء والرقص، بشكل دقيق ومتناسق"، مشيرا إلى أن "الموسيقى في مسلسل، رقوج، تعد شخصية رئيسية في المسلسل، الذي تم تحويله على الركح بصياغة مسرحية مختزلة".وأبرز أن "تجربة الكوميديا الموسيقية، التي اعتمدها في عرض، رقوج، تعد مغامرة فنية معقدة، أراد من خلالها تجديد ذاته حتى لا يسقط في الرتابة".على حد تعبيره