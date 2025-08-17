ملتقى لوفان البلجيكي لالعاب القوى: التونسي عبد السلام العيوني يحرز فضية 800 متر
أحرز العداء التونسي عبد السلام العيوني ميدالية فضية في سباق 800 متر، ضمن منافسات ملتقى لوفان الدولي لألعاب القوى ببلجيكا مساء السبت.
قطع العيوني المسافة في زمن قدره 1 دقيقة و45 ثانية و74 جزءا بالمائة، محققًا أداءً مميزًا مكّنه من اعتلاء منصة التتويج في المركز الثاني.
وفاز بالسباق العداء الأوغندي توم درادريغا بتوقيت 1 دقيقة و45 ثانية و18 جزءا بالمائة، فيما جاء القطري أبوبكر عبد الله ثالثًا بزمن 1 دقيقة و45 ثانية و78 جزءا بالمائة، في سباق اتسم بندية عالية وفوارق زمنية ضئيلة بين المتوجين الثلاثة.
