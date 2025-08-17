ملتقى لوفان البلجيكي لالعاب القوى: التونسي عبد السلام العيوني يحرز فضية 800 متر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1a2e5903d49.92589907_qjpgkhielmonf.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز العداء التونسي عبد السلام العيوني ميدالية فضية في سباق 800 متر، ضمن منافسات ملتقى لوفان الدولي لألعاب القوى ببلجيكا مساء السبت.



قطع العيوني المسافة في زمن قدره 1 دقيقة و45 ثانية و74 جزءا بالمائة، محققًا أداءً مميزًا مكّنه من اعتلاء منصة التتويج في المركز الثاني.

