ملتقى لوفان البلجيكي لالعاب القوى: التونسي عبد السلام العيوني يحرز فضية 800 متر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1a2e5903d49.92589907_qjpgkhielmonf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 10:35
      
أحرز العداء التونسي عبد السلام العيوني ميدالية فضية في سباق 800 متر، ضمن منافسات ملتقى لوفان الدولي لألعاب القوى ببلجيكا مساء السبت.

قطع العيوني المسافة في زمن قدره 1 دقيقة و45 ثانية و74 جزءا بالمائة، محققًا أداءً مميزًا مكّنه من اعتلاء منصة التتويج في المركز الثاني.



وفاز بالسباق العداء الأوغندي توم درادريغا بتوقيت 1 دقيقة و45 ثانية و18 جزءا بالمائة، فيما جاء القطري أبوبكر عبد الله ثالثًا بزمن 1 دقيقة و45 ثانية و78 جزءا بالمائة، في سباق اتسم بندية عالية وفوارق زمنية ضئيلة بين المتوجين الثلاثة.


