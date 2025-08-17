مي فاروق تحيي ذكرى أم كلثوم على ركح قرطاج أمام جمهور غفير
ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي (19 جويلية - 21 أوت)، اعتلت الفنانة المصرية مي فاروق مساء أمس السبت ركح المسرح الأثري لتقدم عرضا غنائيا حمل عنوان "أم كلثوم"، وهو عرض يتنزّل ضمن مرور 50 عاما على رحيل سيدة الطرب العربي وكوكب الشرق أم كلثوم (31 ديسمبر 1898 - 3 فيفري 1975). وقد خُصّصت هذه السهرة الطربية لاستعادة أبرز أعمالها التي لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية.
وبدأت صفوف طويلة من الجماهير تتشكل أمام بوابات المسرح منذ ساعات المساء الأولى، في مشهد قلّ أن يتكرر في مثل هذه الأنماط الموسيقية عدا الأعمال التجارية. وقد توافدت أعداد كبيرة من المتفرجين من مختلف الأعمار على المسرح بالآلاف فاقت طاقة الاستيعاب التي تناهز 10 آلاف متفرج (بحسب وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية)، فامتلأت الممرات الجانبية وحتى المنافذ المخصصة لتدخل فرق الحماية المدنية، وهو ما اضطر عددا غير قليل من الحاضرين إلى متابعة العرض وقوفا.
وبدأت صفوف طويلة من الجماهير تتشكل أمام بوابات المسرح منذ ساعات المساء الأولى، في مشهد قلّ أن يتكرر في مثل هذه الأنماط الموسيقية عدا الأعمال التجارية. وقد توافدت أعداد كبيرة من المتفرجين من مختلف الأعمار على المسرح بالآلاف فاقت طاقة الاستيعاب التي تناهز 10 آلاف متفرج (بحسب وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية)، فامتلأت الممرات الجانبية وحتى المنافذ المخصصة لتدخل فرق الحماية المدنية، وهو ما اضطر عددا غير قليل من الحاضرين إلى متابعة العرض وقوفا.
وكان واضحا أن ما جمع هذا الجمهور هو عشقه للطرب في المقام الأول ثم الوفاء لفن ما يزال يحتفظ بقيمته رغم تغير الذوق العام وتحولات الصناعة الموسيقية. ومنذ اللحظات الأولى لصعودها إلى الخشبة، استحوذت مي فاروق على اهتمام الحضور. وقد أطلّت بفستان أسود أنيق يليق بجلال المناسبة ووقار ظاهر يشبه رهبة الوقوف أمام إرث أم كلثوم. واستهلت السهرة بأغنية "الحب كله" لتدخل مباشرة في صلب ما جاء الناس من أجله وهو إعادة إحياء أغاني أم كلثوم دون محاولة نسخها.
الميزة الأساسية في أداء مي فاروق أنها لا تقلّد أم كلثوم وإنما تؤدي لها فقط، فهي تملك صوتا قويا قادرا على التلوين المقامي والتعامل مع الجمل الطربية الطويلة بمرونة. وقد بدا أداؤها متزنا يحترم بنية الأغاني الأصلية من دون إخلال ويُبقي على روح النص الموسيقي في مقابل اجتهاد محسوب في التفاصيل الصوتية.
ورافقتها فرقة موسيقية تونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود الذي حافظ على الانسجام والتناغم بين الآلات الوترية والإيقاعية المختلفة ما ساعد على إبراز طبيعة هذه الأعمال الكلاسيكية من دون مبالغة في التوزيع أو البحث عن عناصر تجديد خارجة عن السياق.
وامتد البرنامج الغنائي حوالي ساعتين ونصف، وشمل باقة من أشهر ما غنّت أم كلثوم منها "الحب كله" و"هذه ليلتي" و"على بلد المحبوب" و"جددت حبك" و"فات الميعاد" ليكون مسك الختام مع رائعة "ألف ليلة وليلة" التي أرادتها مي فاروق تخليدا لهذه الإطلالة على مسرح قرطاج العريق.
وتنقلت بين هذه الأغاني بثبات وثقة دون استعراض صوتي زائد. كما حافظت على وتيرة أداء سلسة. وكان تفاعل الجمهور لافتا حيث ردّد البعض الكلمات مع الفنانة فيما اكتفى آخرون بالإنصات، وفي كل الحالات كان التصفيق يملأ المكان عند نهاية كل مقطع.
أم كلثوم في الذاكرة الوطنية التونسيةورغم الجماليات البصرية المرافقة للعرض، إلا أن الرهان كان جليا وهو ما منح الصوت والموسيقى المساحة الكاملة. ومع نهاية الحفل، وقفت مي فاروق تحية للحاضرين وسط تصفيق طويل مخلّدة اسمها في قائمة كبار الفنانين الذين نالهم شرف الصعود على ركح قرطاج.
وقد بدت هذه السهرة أيضا امتدادا رمزيا لعلاقة خاصة ربطت كوكب الشرق أم كلثوم بتونس، وهي علاقة تتجاوز البعد الفني لتلامس الذاكرة الوطنية والسياسية للشعب التونسي. ففي ربيع 1968، زارت أم كلثوم تونس بدعوة رسمية وأحيت حفلين تاريخيين بقصر الرياضة بالمنزه يومي 31 ماي و3 جوان بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لعيد النصر (1 جوان 1955)، وهي ذكرى إعلان الاستقلال الداخلي وعودة الحبيب بورقيبة من منفاه.
كانت تلك الزيارة لحظة فارقة حيث استُقبلت أم كلثوم استقبال القادة والزعماء، واعتُبر حضورها في تونس تتويجا لمرحلة من التلاقي الثقافي والسياسي بين مصر وتونس. وقد احتفظت الذاكرة التونسية بهذه المناسبة بسبب الأداء الفني الكبير ولأنّ حضورها جسّد نوعا من الإجماع حول صوت أصبح جزءا من الوجدان العربي المشترك. ومن هذه الزاوية، بدت سهرة مي فاروق أمس تواصلا حيا مع لحظة تاريخية جمعت تونس بصوت كوكب الشرق.
مي فاروق: "شرف كبير ومسؤولية ضخمة أن أحيي ذكرى أم كلثوم على مسرح قرطاج"وأعربت مي فاروق في الندوة الصحفية التي تلت العرض عن سعادتها بالحفل الذي قدّمته ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، قائلة: "لو كان عليّ أن أختار عنوانا لهذه السهرة فلن أجد أفضل من ليلة بألف ليلة لأنها ببساطة مختلفة ومميزة وغالية جدا على قلبي".
وأضافت أن اختيارها لإحياء ذكرى أم كلثوم في مهرجان قرطاج كان "شرفا عظيما ومسؤولية كبرى"، مشيرة إلى أن هذا المسرح يعتبر من أبرز المنصات الفنية في العالم العربي. وأشادت بـ الجمهور التونسي الذي تجاوز حضوره طاقة الاستيعاب، واصفة إياه بـ"السميع، العارف، والذي يقدّر الجهد والعمل المتقن".
"ما قدّمته ليس تقليدا... بل وفاء للفن"وفي ردّها على أسئلة الصحفيين حول صعوبة الخروج من عباءة أم كلثوم، أكدت مي فاروق أن أداءها لأعمال كوكب الشرق لا يمثل عائقا أمام هويتها الفنية وإنما يشكّل امتدادا لمسارها الغنائي. وقالت: "أنا لا أقلّد أم كلثوم بل أؤدي لها، وهذا بحد ذاته أمر صعب لأن الناس متعلقة بالأصل ومرجعيتها عالية جدا... فلو الجمهور قَبِل مني هذا اللون فهذه شهادة نجاح لا قيد".
وأضافت أنها مستمرة أيضا في تقديم أعمالها الخاصة، لكنها تعتبر أن أم كلثوم مدرسة يعود إليها الفنانون دائما. كما أوضحت أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة بل هو تجربة مستمرة منذ سنوات سبق أن قدّمته في عواصم عربية مختلفة، مؤكدة نيتها مواصلة إحياء ذكرى كبار الفنانين من الزمن الجميل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313459