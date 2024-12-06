سبل تطوير التعاون في المجال العسكري محور لقاء وزير الدفاع بالسفير الجزائري لدى تونس

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مثّل التعاون التونسي الجزائري في المجال العسكري، والبحث عن الآليات الكفيلة بتطويره وتوسيع مجالاته، محور اللقاء الذي دار اليوم الجمعة بين وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي والسفير الجزائري لدى تونس عزّوز بعلال، بمقرّ الوزارة.



ونوّه الوزير خلال اللقاء، بالعلاقات التاريخية المتجذّرة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبالعمل المشترك والتنسيق المحكم بين الجانبين، في علاقة بتأمين الحدود ضدّ المخاطر والتهديدات المحدقة بالمنطقة، وخاصة منها التصدّي لعمليّات التهريب ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة للحدود، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.





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كما أكّد على مزيد تعزيز التعاون العسكري الثنائي، والبحث عن السبل الممكنة لتطويره خاصة في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك في أفق تنظيم اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الجزائريّة في جانفي 2025، إلى جانب التأكيد على أهميّة حضور الملتقيات العسكريّة التي ينظّمها أحد الطرفين، على غرار المشاركة الجزائريّة الأخيرة في التمرين البحري "فينيكس اكسبراس" الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر الماضي.



من جهته، أشاد السفير الجزائري، بالعلاقات الإستثنائيّة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بحكم التطابق في وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليميّة والدولية، وكذلك بالتعاون في مختلف المجالات وخاصّة منه التعاون العسكري، الذي تجلّى بالخصوص في مجال أمن الحدود، من خلال التشاور المتواصل والتنسيق المحكم بين القيادات المحليّة في المناطق الحدوديّة.