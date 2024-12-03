وزارة التشغيل تدعو طالبي التكوين في المجال شبه الطبي الى التثبت من تحصل مؤسسة التكوين الخاصة على قرار التنظيرللاختصاص المعني

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تونس 3 ديسمبر (وات)- دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين في الاختصاصات شبه الطبية في القطاع الخاص إلى التثبت من تحصل مؤسسة التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني والتثبت من مدة صلاحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين.



وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص وزارة التشغيل والتكوين المهني على حماية طالبي التّكوين "من مختلف أشكال التحيّل"، حيث أوضحت الوزارة أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية "يخضع لشروط خصوصية حيث تكون هذه الاختصاصات وجوبا منظّرة"، وفق بلاغ لها، اليوم الثلاثاء.



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وأضاف البلاغ إن الوزارة تذكّر مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن "ممارسة نشاط التكوين في الاختصاصات شبه الطبية خارج الصيغ القانونية وتنشيط دورات تكوينية في ما يسمى بـالطب البديل، والوخز بالإبر، والحجامة، والعلاج بالتدليك وغيرها من الاختصاصات شبه الطبية يعرضها لتتبعات إدارية وجزائية".



ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني مختلف وسائل الإعلام إلى طلب الاستظهار بما يثبت التنظير عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني.



ويمكن لطالبي التكوين الراغبين في الحصول على المزيد من المعطيات الاطلاع على قائمة المراكز والاختصاصات التكوينية المنظّرة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والمنشورة على موقع "واب" الوزارة على www.emploi.gov.tn أو الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية ترابيا.