منوبة: انتفاع 600 إمرأة بخدمات القافلة الصحية الرابعة عبر المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي

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انتفعت أكثر من 600 إمرأة بولاية منوبة، اليوم السبت، بخدمات القافلة الصحية الرابعة عبر المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي، المنتظمة بمقر المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بدوار هيشر، ببادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وجمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية ومخابر ميديس، وتحت إشراف وزارة الصحة، وذلك في إطار شراكة ثلاثية بين القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني، ضمن اتفاقية عمل ممضاة منذ جويلية 2023.

وشملت القافلة تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي عبر الفحص الشعاعي-الماموغرافيا- لفائدة نساء من مختلف المعتمديات التابعة لولاية منوبة، وتقديم خدمات توعية وتحسيس حول أهمية الوقاية وضرورة القيام بعيادات مبكرة، وذلك بإشراف والي الجهة والمديرة الجهوية للصحة وبحضور معتمد المنطقة وأعضاء المجلس المحلي.

وتعدّ القافلة، وفق تصريح الرئيس المدير العام للديوان، محمد الدوعاجي، تجربة جديدة من نوعها في تونس لشراكة ثلاثية الأطراف بين القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني، وستواصل جولتها عبر ولايات الجمهورية، بعد 3 قوافل بجندوبة والقصرين ومدنين، وذلك وفق برنامج عمل يمتد على كامل السنة الجارية، ويشمل المناطق الداخلية النائية والأوساط الريفية المنعزلة والمناطق الحزامية ذات الكثافة السكانية العالية.

وشملت التجربة تسخير الخبرات والموارد، وتقريب خدمات التقصي المبكر لسرطان الثدي عبر الفحص الشعاعي للثدي / الماموغرافيا لفائدة نساء تونس لا سيّما في المناطق النائية، وفق برنامج سنوي يستجيب للأولويات الجهوية وحاجيات النساء خاصة بالمناطق الريفية المنعزلة التي تفتقر للمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية.



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وعملا على ضمان أفضل الخدمات الصحية عبر هذه المصحة المتنقلة، تم تجهيزها بآلة حديثة للفحص الشعاعي للثدي (ايكوغرافي) وجهاز للكشف بالصدى (ماموغرافي)، ومساحة خاصة بالفحص السريري للثدي لتأمين خدمات متكاملة وذات جودة للنساء خاصة في الأوساط الريفية والمنعزلة.

وانتفعت النساء، خلال قافلة اليوم المنتظمة بتعاون الادارة الجهوية للصحة ومساهمة من الهيئة المحلية للهلال الاحمر بدوار هيشر، بالفحوصات الضرورية، وسيحظى عدد منهن بخدمات المتابعة من خلال توجيههن إلى المؤسسات الصحية من أجل العلاج والتّعهد بهن، فضلا عن العمل التوعوي والتثقيفي بأهمية التّقصي المبكر لسرطان الثّدي وبضرورة القيام بعيادات مبكرة.

ويضاف هذا العدد للمنتفعات سابقا بـ3 قوافل انتظمت بين شهري جانفي وأفريل 2024 بمدنين والقصرين وجندوبة، والتي مكّنت من الكشف عن 16 حالة إصابة بالسرطان سيتم التكفل بها بالمستشفيات الجهوية ومتابعة الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا أو مزيدا من الفحوصات بدعم من جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية، وذلك بعد اخضاع1221 إمرأة الى فحوصات سريرية للثدي وصور بالصدى (ماموغرافيا)، وصور صدى للرحم، وفحوص سريرية لامراض النساء، كما شمل التحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم 1042 امراة بالولايات الثلاث المذكورة.

يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يشرف على 24 مندوبية جهوية للأسرة والعمران البشري و37 مركز إسداء، ويقدم خدمات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية عن طريق 60 فريقا متنقلا لتغطية 248 مركز صحة أساسية و21 فضاء "صديق للشباب"، فضلا عن عيادتين متنقلتين لتغطية المناطق الريفية النائية، ومركز نموذجي للرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف، و09 مراكز للإرشاد والكشف اللاّاسمي والطوعي والمجاني عن فيروس السيدا، و07 وحدات للتقصي المبكر حول سرطان عنق الرحم، ووحدة نموذجية للتقصي المبكر حول أمراض الثدي.