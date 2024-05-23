سليانة: يوم علمي تثقيفي حول الإعداد النفسي لتقصي السرطانات الأنثوية

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نظّم المستشفى المحلي ببوعرادة من ولاية سليانة، اليوم الخميس، بمركز الصحة الأساسية بمعتمدية العروسة، يوما علميا تثقيفيا بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لفائدة مهنيي الصحة وعدد من نساء الجهة حول الإعداد النفسي لتقصي السرطانات الأنثوية (سرطان الثدي وعنق الرحم).

وبيّنت القابلة المنسقة، ايناس الوسلاتي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم استدعاء عدد من النساء اللواتي يشتبه في إصابتهن بسرطان الثدي للكشف عنهن من قبل طبيبة مختصة في جراحة الأورام، فيما تولت أخصائية نفسية توعية الحاضرين ودعوتهن للتقصي حول السرطانات الأنثوية وعدم الخوف من هذه الأمراض.

وأكدت الوسلاتي، بالمناسبة، على أهمية هذا اليوم التثقيفي باعتباره مطلبا ملحا لمتساكني الجهة خاصة منهم النساء نظرا تفشي سرطان الثدي في صفوفهن، على حدّ قولها.