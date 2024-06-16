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في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يؤدون آخر مناسك الحج

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 06:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على جبل عرفة، يؤدي الحجاج اليوم الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى.

ومع دخول ساعات الفجر، يتقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجددا إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام.

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وليلة السبت، جمع الحجاج الحصى وباتوا في سهل مزدلفة، على بعد بضعة كيلومترات من منى، بعد قضاء النهار في الصلاة وتلاوة القرآن على جبل عرفة، في ظل درجات حرارة وصلت إلى 46 درجة مئوية.

وتؤدى شعيرة الرجم في اليوم الأول من عيد الأضحى، ويشهد إقدام الحجاج على ذبح خروف بالعادة، وتوزيع لحمه أضحية للمحتاجين.

وبحسب السلطات السعودية فقد جمع الحج نحو 1.8 مليون شخص بينهم 1.6 مليون من الخارج، ويشبه هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023 وأقل من الرقم المسجل قبل جائحة "كوفيد-19" في العام 2019 والذي بلغ 2.5 مليون حاج.


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