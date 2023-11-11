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انتخاب محمد امين لبيرسو رئيسا جديدا لمستقبل سليمان

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 07:54 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم انتخاب محمد امين لبيرسو رئيسا جديدا لمستقبل سليمان خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت امس الجمعة.

وترشحت قائمة واحدة لسباق الانتخابات ترأسها محمد امين لبيرسو وستتولى تسيير الجمعية لفترة نيابية مدتها ثلاث سنوات.
وكانت الجلسة العامة الانتخابية مسبوقة بجلسة عامة تقييمية تمت خلالها المصادقة بالاجماع على التقريرين الادبي والمالي.
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وفي ما يلي التركيبة الجديدة للهيئة المديرة لمستقبل سليمان :
رئيس جمعية : محمد امين لبيرسو
نائب رئيس: ايمن الجلاد
امين مال: محمد انيس بن حميدة
كاتب عام: ناجي بن سالم
مكلف بأكابر كرة قدم: سليم بن حميدة
مكلف بالإعلام والاتصال وناطق رسمي باسم الجمعية: عزيز الحمروني
عضو مكلف بالشبان: مراد النويوي
مكلف بالاشهار والاستشهار: محمد الغرايري
عضو مكلف بالتنظيم: الياس السعداني




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