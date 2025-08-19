Babnet   Latest update 22:39 Tunis

ترامب: آمل أن يتعامل بوتين بشكل جيد وأن يظهر زيلنسكي بعض المرونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a4e47ec3e953.09052200_eopqhgnfljkmi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 22:07 قراءة: 1 د, 14 ث
      
في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، جدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوته إلى إيجاد حل سريع للحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء النزاع عبر اتصالات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعيداً عن الضغوط الأوروبية.

أبرز تصريحات ترامب


* لقاء بوتين وزيلينسكي: أعرب عن أمله في أن يتعامل بوتين "بشكل جيد" خلال لقائه المرتقب مع زيلينسكي، مشدداً على أن الأخير مطالب بإظهار "بعض المرونة".

* رفض انضمام أوكرانيا للناتو: أعلن بوضوح أن أوكرانيا "لن تكون جزءاً من الحلف"، مؤكداً أن هذا الموقف قديم وثابت.
* شبه جزيرة القرم: وصف ضم روسيا للقرم عام 2014 بأنه تم "كما تُسلب الحلوى من يد طفل صغير"، مضيفاً أن استعادتها لم تعد ممكنة بعد أن "منحها أوباما".
* ضمانات لأوكرانيا: أشار إلى إمكانية توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، قد تكون بدعم جوي أمريكي أو بإرسال قوات أوروبية، لكن من دون عضوية في الناتو.
* إنهاء الحرب: أكد أنه لن يرسل أي جنود أمريكيين إلى أوكرانيا، مضيفاً: "لا نخسر أي أمريكي في هذه الحرب، لكن الأوكرانيين والروس هم من يموتون، وأنا أريد أن أوقف سفك الدماء".

موقفه من أوروبا وبوتين

ترامب أوضح أن القادة الأوروبيين (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) أبدوا تفهماً لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية، مشيراً إلى أنه أجرى مكالمة خاصة مع بوتين "بعيداً عن القادة الأوروبيين احتراما له"، واصفاً العلاقة بينهما بأنها تتسم بـ"الدفء".

البعد الاستراتيجي

ترامب ذهب أبعد من ذلك بالقول إن روسيا والاتحاد السوفيتي "كانا على حق" في رفضهما وجود الناتو على حدودهما، معتبراً أن توسع الحلف كان من أبرز أسباب اندلاع الأزمة.


