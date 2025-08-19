ترامب: آمل أن يتعامل بوتين بشكل جيد وأن يظهر زيلنسكي بعض المرونة
في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، جدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوته إلى إيجاد حل سريع للحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء النزاع عبر اتصالات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعيداً عن الضغوط الأوروبية.
أبرز تصريحات ترامب
* لقاء بوتين وزيلينسكي: أعرب عن أمله في أن يتعامل بوتين "بشكل جيد" خلال لقائه المرتقب مع زيلينسكي، مشدداً على أن الأخير مطالب بإظهار "بعض المرونة".
* رفض انضمام أوكرانيا للناتو: أعلن بوضوح أن أوكرانيا "لن تكون جزءاً من الحلف"، مؤكداً أن هذا الموقف قديم وثابت.
* شبه جزيرة القرم: وصف ضم روسيا للقرم عام 2014 بأنه تم "كما تُسلب الحلوى من يد طفل صغير"، مضيفاً أن استعادتها لم تعد ممكنة بعد أن "منحها أوباما".
* ضمانات لأوكرانيا: أشار إلى إمكانية توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، قد تكون بدعم جوي أمريكي أو بإرسال قوات أوروبية، لكن من دون عضوية في الناتو.
* إنهاء الحرب: أكد أنه لن يرسل أي جنود أمريكيين إلى أوكرانيا، مضيفاً: "لا نخسر أي أمريكي في هذه الحرب، لكن الأوكرانيين والروس هم من يموتون، وأنا أريد أن أوقف سفك الدماء".
