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جلسة عمل بين وزيرة الشؤون الثقافية والسفير الأمريكي للنظر في مجموعة مشاريع مشتركة في مجال حفظ التراث

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 20:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
مثل النظر في مجموعة من المشاريع المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حفظ التراث وتثمينه، محور جلسة عمل جمعت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وسفير الولايات المتّحدة الأمريكية "جوي هود" Joey Hood، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة أهمية مزيد التباحث وتبادل وجهات النظر بين الخبراء التّونسيّين ونظرائهم الأمريكيين المشتغلين على جملة من المشاريع المشتركة في مجال التراث وآليات المحافظة عليه وصونه على غرار تهيئة المدرج الأثري بالجم وترميمه تحت إشراف المعهد الوطني للتّراث، ومشروع صيانة الآلات الموسيقية بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، وهذان المشروعان يتمتّعان بتمويل صندوق السفراء الأمريكي.

...

كما بينت حياة قطاط القرمازي ضرورة اعتماد خطط عمل محكمة تراعي الآجال التي تنصّ عليها اتّفاقيات التعاون بين البلدين.

وقد مثّل اللقاء فرصة لتقديم حلول بديلة لتجاوز تعطّل تنفيذ بعض هذه المشاريع، كما تناولت الجلسة آفاق تعاون أخرى تخصّ مجال تبادل الخبرات وتعزيز بعض الاختصاصات التونسية في الترميم والصيانة والتثمين.


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