Le potentiel de croissance élevée de Chery Group illustré par une augmentation des ventes de 128 % d'une année par rapport à l’année précédente, vendant 127 000 unités en Avril

Communiqu de Presse - Chery Group vient de publier une nouvelle dition de son bulletion mensuelle des ventes. Les chiffres montrent que : 126 713 units vendues en Avril.



Avec une augmentation de 128 % d'une anne par rapport lanne prcdente. Cest aussi le onzime mois conscutif que Chery Group est dans le club de 100 000 units vendues par mois. Chery Group a cumul 457084 units vendues de janvier Avril 2023 457 048 units, en hausse de 60,4 %.

En Avril, il montre une croissance varie du march automobile mondial avec sla stabilisation et la reprise du march automobile. Le march amricain a progress de 11,4 %, le march allemand de 14 % et le march franais de 22 % d'une anne par rapport lanne prcedente. Chery Group, avec une croissance impressionnante de 128 % en Avril, prsente une solide performance sur le march automobile mondial.

Chery Group a vendu 92252 vhicules en Avril avec une hausse de 120.3% par rapport lanne prcdente. Les ventes de janvier Avril 2023 a arriv 330 385 units, avec une hausse de 54,4 % par rapport lanne prcdente. Plus prsicment, Les sries de SUV TIGGO 8 et TIGGO 7, modles populaires dans plus de 80 pays, se sont vendus respectivement 15 037 et 18 715 units en Avril. Cette situation dmontre leur importance dans la croissance des ventes de Chery Group.



Depuis 2023, Chery Group a maintenu une vitesse des ventes bien suprieure la moyenne dans cette industrie et est entr dans la voie rapide du dveloppement de haute qualit. En face la nouvelle situation du march, Chery s'est fix des objectifs stratgiques ambitieux et a ouvert de nouvelles voies et voyages. Dans le cadre de sa nouvelle stratgie internationale, Chery donne la priorit la technologie afin de raliser une transformation complte des vhicules carburant traditionnels vers les nouvelles nergies et les vhicules intelligents. Dans ce cas l, Chery Automobile a dvoil sa technologie hybride PHEV de troisime gnration Auto Shanghai 2023. Il prsente sa dernire voie de dveloppement l're de l'lectrification et de l'intelligence aux utilisateurs mondiaux, et leader mondial avec son impressionnante force technique. De plus, Chery dveloppe activement des cabines intelligentes plus avances pour transformer ses produits de vhicules de transport traditionnels en terminaux mobiles intelligents.

Chery s'engage dvelopper sa marque, en maintenant sur des concepts fondamentaux tels que les initiatives vertes et le bien-tre public, pour crer une image de marque qui voque les motions et temprature, tout en augmentant simultanment sa notorit et son influence mondiales. Lors d'Auto Shanghai 2023, Chery a galement annonc le programme de dveloppement du Fonds vert d'aide sociale, qui vise renforcer les efforts de responsabilit sociale de l'entreprise et, en fin deamliorer la rputation de sa marque.



Pour l'avenir, Chery Group prvoit d'tendre sa prsence et de mener un dveloppement approfondi dans plusieurs segments de march des vhicules nergie nouvelle et intelligents, rpondant aux divers besoins des diffrents utilisateurs. En suivant la tendance du march automobile diversifi, Chery vise acclrer globalement sa stratgie de march mondial.