القصرين: دخول آلة القسطرة بالمستشفى الجهوي مرحلة القبول الوقتي

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وات - دخلت آلة القسطرة بالمستشفى الجهوي بالقصرين، اليوم الثلاثاء، حيّز القبول الوقتي، ومن المؤمل أن يتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة تكوين الإطارات الطبية وشبه طبية لضمان إستعمالها في أقرب الآجال حتى يستفيد من خدماتها أهالي الجهة والجهات المجاورة على غرار ولايات الكاف، وسليانة، وسيدي بوزيد، وقفصة.
وتقدّر الكلفة الجملية لهذه الآلة، ذات النجاعة والجودة العالية، بـ2 مليون و162 الف دينار، وهي الأولى من نوعها بالقطاع العام في الوسط الغربي، وفق ما أكّده المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، لـ"وات".
وقال الشعباني إن "آلة القسطرة هي بمثابة الساعة الذهبية للتدخل في الساعات الأولى للذبحة الصدرية، معتبرا إيّا مكسبا كبيرا لجهة القصرين والجهات المجاورة للتوقي من الذبحات الصدرية، علما بأن نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والشرايين بتونس تقدر سنويا بـ30 بالمائة.
يشار الى أن قاعة القسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مبرمجة في اطار ميزانية وزارة الصحة لسنة 2014، بكلفة تقدر بـ750 ألف دينار للبناية وقد تم قبولها بشكل نهائي في أكتوبر 2021.
ويتكون الفريق الصحي الذي سيعمل بهذه القاعة من 12 فنيا ساميا إختصاص تبنيج وإستعجالي، مع طبيبين مختصين، كما سيتم تدعيمها بانتدابات جديدة، إلى جانب التعاقد مع أطباء القطاع الخاص بالجهة لضمان عمل آلة القسطرة ليلا ونهارا.

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