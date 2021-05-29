القصرين: المستشفى الجهوي يتسلم التجهيزات الخاصة بتركيز آلة قسطرة قلبية

تسلم المستشفى الجهوي بالقصرين، أمس الجمعة، التجهيزات الخاصة بتركيز آلة قسطرة قلبية بعد إستكمال أشغال بناء قاعة لها بالقرب من قسم أمراض القلب في المستشفى، علما وأن هذا المشروع أنجز بكلفة جملية فاقت ال3 مليون ينار بناء وتجهيزا، وفق مصالح دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين.وقد اشرف والي الجهة عادل مبروك، امس الجمعة، على تسلم هذه التجهيزات وشدّد بالمناسبة على ضرورة مواصلة تحسين خدمات المستشفى الجهوي وتطويره نحو الصبغة الجامعية ، مبرزا أهمية قاعة القسطرة على المستوى الجهوي والإقليمي في مجال تقريب الخدمات من المواطنين وتجنيبهم عناء ومصاريف التنقل إلى المستشفيات الجامعية البعيدة.ودعا الوالي بالمناسبة إلى ضرورة برمجة دورات تكوينية لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي حول الإستعمال الأمثل لهذه الآلة وبقية التجهيزات لضمان جودة النتائج وسرعتها وحسن استغلالها خلال الأيام القليلة القادمة.يشار إلى أن الادارة الجهوية للصحة بالقصرين أعلنت خلال شهر ديسمبر 2016 عن طلب عروض انجاز أشغال تركيز قاعة للقسطرة بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين، المبرمجة في اطار ميزانية وزارة الصحة لسنة 2014، بكلفة تقدر ب400 ألف دينار .