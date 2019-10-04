استقرار نسبة التضخم في تونس عند 7ر6 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - استقرت نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر 2019 عند 7ر6 بالمائة محافظه على نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال شهر اوت 2019، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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