استقرار نسبة التضخم في تونس عند 7ر6 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- استقرت نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر 2019 عند 7ر6 بالمائة محافظه على نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال شهر اوت 2019، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.يتبع