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استقرار نسبة التضخم في تونس عند 7ر6 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - استقرت نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر 2019 عند 7ر6 بالمائة محافظه على نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال شهر اوت 2019، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.

يتبع


  
  
     
  
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