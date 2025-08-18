Babnet   Latest update 22:03 Tunis

تحديد جلسة 5 سبتمبر للنظر في قضية القاضي مراد المسعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a05a7e72d2e9.20264042_jqopmiklnhfge.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 21:02 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعيين يوم 5 سبتمبر 2025 موعدًا للنظر في قضية القاضي المعفى مراد المسعودي.
أخبار ذات صلة:
جمعية القضاة تدعو إلى الإفراج عن المسعودي وإعادة النظر في ملف القضاة المعفيين...

وكانت المحكمة قد أصدرت في السنة الفارطة حكمًا بالسجن غيابياً لمدة ثمانية أشهر ضد المسعودي، وذلك على خلفية اتهامه بـ افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024.



وبعد صدور الحكم، تم إبقاء المتهم في حالة سراح إلى حين البت في الطعن المقدم. غير أن السلطات قامت يوم 15 أوت الجاري بإيقاف المسعودي في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313548


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
37°-25
42°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    