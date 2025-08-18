تحديد جلسة 5 سبتمبر للنظر في قضية القاضي مراد المسعودي
قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعيين يوم 5 سبتمبر 2025 موعدًا للنظر في قضية القاضي المعفى مراد المسعودي.
وكانت المحكمة قد أصدرت في السنة الفارطة حكمًا بالسجن غيابياً لمدة ثمانية أشهر ضد المسعودي، وذلك على خلفية اتهامه بـ افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
وبعد صدور الحكم، تم إبقاء المتهم في حالة سراح إلى حين البت في الطعن المقدم. غير أن السلطات قامت يوم 15 أوت الجاري بإيقاف المسعودي في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
