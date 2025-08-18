تحديد جلسة 5 سبتمبر للنظر في قضية القاضي مراد المسعودي

قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعيين يومموعدًا للنظر في قضية القاضي المعفىوكانت المحكمة قد أصدرت في السنة الفارطة حكمًا بالسجنضد المسعودي، وذلك على خلفية اتهامه بـ