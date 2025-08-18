زكريا الدّاسي: تجهيز جميع المؤسسات التربوية بكاميرات مراقبة لتعزيز الأمن المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a34f256ae102.11585297_hmoifpqjegnkl.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد زكريا الدّاسي، المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي، اليوم الإثنين 18 أوت 2025، أنّ كافة المؤسسات التربوية في تونس أصبحت مجهّزة بكاميرات مراقبة، وذلك في إطار خطة وطنية للحدّ من العنف والمخدرات في المحيط المدرسي.



وأوضح الدّاسي، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذه الخطة تم إعدادها بالتنسيق مع عدّة وزارات، وفي مقدّمتها وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الحضور الأمني في محيط المدارس والمعاهد.

