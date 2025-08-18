زكريا الدّاسي: تجهيز جميع المؤسسات التربوية بكاميرات مراقبة لتعزيز الأمن المدرسي
أكّد زكريا الدّاسي، المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي، اليوم الإثنين 18 أوت 2025، أنّ كافة المؤسسات التربوية في تونس أصبحت مجهّزة بكاميرات مراقبة، وذلك في إطار خطة وطنية للحدّ من العنف والمخدرات في المحيط المدرسي.
وأوضح الدّاسي، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذه الخطة تم إعدادها بالتنسيق مع عدّة وزارات، وفي مقدّمتها وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الحضور الأمني في محيط المدارس والمعاهد.
نقص في الحراس والعملةوأشار الدّاسي إلى أنّ المؤسسات التربوية تعاني من نقص كبير في الحراس والعملة، خاصة بعد إحالة عدد منهم على التقاعد دون تعويض. ودعا في هذا السياق إلى تدارك الوضع عبر انتدابات جديدة وإعادة توزيع الموارد البشرية على الجهات.
استعدادات العودة المدرسيةكما تحدّث المدير العام عن الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية 2025 – 2026، مؤكّدًا أنّ:
* أكثر من 16 مليون نسخة من الكتب المدرسية قد تمّت طباعتها وتوزيع الجزء الأكبر منها على المندوبيات الجهوية.
* الوزارة نشرت قائمة رسمية وملزمة للكتب والكراسات الخاصة بجميع المستويات التعليمية، لتفادي الاجتهادات الفردية والتكاليف الإضافية.
* العودة ستكون يوم 15 سبتمبر المقبل في ظروف قال إنها جاهزة من حيث البنية التحتية واللوجستية.
