Babnet   Latest update 17:10 Tunis

زكريا الدّاسي: تجهيز جميع المؤسسات التربوية بكاميرات مراقبة لتعزيز الأمن المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a34f256ae102.11585297_hmoifpqjegnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 16:58 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أكّد زكريا الدّاسي، المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي، اليوم الإثنين 18 أوت 2025، أنّ كافة المؤسسات التربوية في تونس أصبحت مجهّزة بكاميرات مراقبة، وذلك في إطار خطة وطنية للحدّ من العنف والمخدرات في المحيط المدرسي.

وأوضح الدّاسي، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ هذه الخطة تم إعدادها بالتنسيق مع عدّة وزارات، وفي مقدّمتها وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الحضور الأمني في محيط المدارس والمعاهد.



نقص في الحراس والعملة

وأشار الدّاسي إلى أنّ المؤسسات التربوية تعاني من نقص كبير في الحراس والعملة، خاصة بعد إحالة عدد منهم على التقاعد دون تعويض. ودعا في هذا السياق إلى تدارك الوضع عبر انتدابات جديدة وإعادة توزيع الموارد البشرية على الجهات.

استعدادات العودة المدرسية

كما تحدّث المدير العام عن الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية 2025 – 2026، مؤكّدًا أنّ:

* أكثر من 16 مليون نسخة من الكتب المدرسية قد تمّت طباعتها وتوزيع الجزء الأكبر منها على المندوبيات الجهوية.
* الوزارة نشرت قائمة رسمية وملزمة للكتب والكراسات الخاصة بجميع المستويات التعليمية، لتفادي الاجتهادات الفردية والتكاليف الإضافية.
* العودة ستكون يوم 15 سبتمبر المقبل في ظروف قال إنها جاهزة من حيث البنية التحتية واللوجستية.

إصلاح المنظومة التربوية

وفي ما يتعلّق بالإصلاحات، أوضح الدّاسي أنّ وزارة التربية تعمل على إعداد إصلاح شامل للمنظومة التربوية يأخذ بعين الاعتبار تخفيف كثافة المواد الدراسية، تقليص ثِقل المحفظة المدرسية، وإدماج مقاربات حديثة في تدريس الرياضيات والذكاء الاصطناعي.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313537


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
37°-25
42°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    