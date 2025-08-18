Babnet   Latest update 18:09 Tunis

وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الأولية للطلبة المعنيين بالتبادل الطلابي مع المغرب والجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025
      
  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، في بلاغ لها، القائمة الأولية للطلبة التونسيين المعنيين بالدراسة بالجامعات المغربية والجزائرية، في إطار برنامج التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2025-2026.

ودعت الوزارة الطلبة المقبولين أوليا إلى حضور اجتماع إخباري بمدينة العلوم بتونس، يوم الأربعاء 20 أوت 2025 على الساعة العاشرة صباحا (10:00)، قصد مدّهم بمختلف المعطيات والإرشادات المتعلقة بمسار التسجيل والدراسة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تمكين الطلبة من التعرف على الإجراءات الإدارية والعملية المرتبطة بإقامتهم وترسيمهم بالجامعات المعنية، إضافة إلى تقديم توضيحات بخصوص مسارهم الأكاديمي المقبل.


