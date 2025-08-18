زغوان: تخصيص 34 حافلة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بالجهة خلال الموسم الدراسي المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c782694eee970.46805951_lmqpgjnfoheik.jpg width=100 align=left border=0>

خصّصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 34 حافلة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بولاية زغوان خلال السنة الدراسية المقبلة، وفق المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للشركة معز الكافي.

وأوضح الكافي، في تصريح لوكالة "وات"، أن إدارة الاستغلال بالشركة برمجت 300 سفرة يوميا وذلك بالنظر الى عدد التلاميذ والطلبة في الجهة والمقدر بسبعة آلاف تلميذ وألف طالب موزعين على 34 خطّ بكافة مناطق الولاية.

وأشار إلى أن الشركة شرعت منذ فترة في صيانة أسطول الحافلات حتى تكون جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة والمسافرين عموما في ظروف مريحة، ومن المنتظر ان تعزّز أسطولها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية بـ27حافلة صينية مستعملة ستخصص للنقل المدرسي والجامعي.

