Babnet   Latest update 20:24 Tunis

زغوان: تخصيص 34 حافلة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بالجهة خلال الموسم الدراسي المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c782694eee970.46805951_lmqpgjnfoheik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 19:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
خصّصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 34 حافلة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بولاية زغوان خلال السنة الدراسية المقبلة، وفق    المكلف بالإعلام بالإدارة العامة للشركة معز الكافي.
وأوضح الكافي، في تصريح لوكالة "وات"،  أن إدارة الاستغلال بالشركة برمجت 300 سفرة يوميا وذلك بالنظر الى عدد التلاميذ والطلبة في الجهة والمقدر بسبعة آلاف تلميذ وألف طالب موزعين على 34 خطّ بكافة مناطق الولاية.
وأشار إلى أن الشركة شرعت منذ فترة في صيانة أسطول الحافلات حتى تكون جاهزة لنقل التلاميذ والطلبة والمسافرين عموما في ظروف مريحة، ومن المنتظر ان تعزّز  أسطولها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية بـ27حافلة صينية مستعملة ستخصص للنقل المدرسي والجامعي.

وأضاف ان الرصيد البشري بفرع الشركة بزغوان سيعزز بدوره خلال نفس الفترة بحوالي 20 بالمائة من الانتدابات التي ستقوم بها إدارة المؤسسة في صنف السواق والعملة لتدارك النقص الحاصل وتحسين الخدمات، مؤكدا جاهزية الشركة التامة لتأمين النقل المدرسي والجامعي بالجهة.  

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313532


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
37°-25
42°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24230,7

  • (18/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35310 DT        1$ =2,90574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    