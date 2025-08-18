رضا الشكندلي: أرقام النمو الاقتصادي في تونس بين مفاجأة المعهد الوطني للإحصاء وواقع السوق

قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندلي، في مداخلة ضمن برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان، قراءة نقدية في الأرقام التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء حول نسب النمو الاقتصادي المسجلة في النصف الأول من سنة 2025.



المعهد كشف عن، منها، وهي الأعلى منذ 2021. وأوضح الشكندلي أنّ هذه النتائج مثّلت، حيث كانت التوقعات تشير إلى ركود أو حتى انكماش.وأشار الخبير إلى أن الأرقام الرسمية تتناقض معالذين يصفون الوضع بالجامد بسبب تداعيات. كما استغرب تسجيل نسب نمو مرتفعة في بعض القطاعات، في وقت تعاني فيه السوق من ركود في الواقع.في قطاعات:* الفوسفات (+39,5%).* الصناعات الكيميائية (+10,1%).* الفلاحة (+9,8%).* البناء والتشييد (+9,6%).في قطاعات:* استخراج النفط والغاز (–12,1%).* تكرير النفط (–62,1%).* البنوك والخدمات المالية (–6,8%)، للسداسي الثالث على التوالي.كما أشار الشكندلي إلى أن المعهد أعلن عن، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات. وقد أدى ذلك إلىغير أن بطالة أصحاب الشهائد العليا ارتفعت إلى، فيما انخفضت لدى الذكور وارتفعت عند الإناث، ما يؤكد أن الاقتصاد مازال يعتمد على اليد العاملة غير الماهرة، ويعجز عن استيعاب الكفاءات الجامعية.وختم الشكندلي بأن هذه الأرقام تبقى، في انتظار تقرير وزارة المالية حول، الذي سيكشف إن كان النمو مدفوعا بالاستثمار العمومي في المشاريع العمومية، أكثر من الاستهلاك أو الاستثمار الخاص.