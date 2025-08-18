Babnet   Latest update 17:10 Tunis

دعم الاستثمار الصيني في تونس وتوطيد التعاون في مختلف القطاعات أهم محاور لقاء الدربالي بالسفير الصيني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 16:52
      
مثل الدّعم الصيني للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ودعم الاستثمار الصيني في تونس وتوطيد التعاون في مختلف القطاعات، أهم محاور لقاء جمع رئيس المجلس، عماد الدربالي، اليوم الإثنين بتونس، بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس، وان لي.

وعبّر السفير الصيني، وفق بلاغ أصدره المجلس، عن اعتزام السفارة تطوير العلاقات مع المجلس ودعم تجربة هذه المؤسسة الدستورية الحديثة إضافة إلى برمجة زيارة مرتقبة لوفد صيني إلى تونس بهدف تطوير هذه العلاقات مبرزا أهمية التعاون البرلماني بين المؤسسات التشريعية بالبلدين.



كما أشاد السفير الصيني بما بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مؤكدا حرص القيادة الصينية على مزيد دفع العلاقات الثنائية من خلال تشجيع الشركات والمستثمرين الصينيين على الاستثمار في تونس.

من جانبه، عبّر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن التطلع لتطوير العلاقات التونسية الصينية خاصة في مجالات اختصاص المجلس على غرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات، مشيدا بالتعاون القائم في إنجاز عدد من المشاريع.

وأعلن الدربالي عن اعتزام المجلس، تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات التشريعية والتمثيلية في الصين الشعبية مشيرا إلى أهمية تجربة المجلس الوطني للجهات والأقاليم وإلى الفلسفة التي قامت عليها هذه المؤسسة الدستورية لتشريك الجهات والأقاليم والفئات الخصوصية كأصحاب الإعاقة في اتخاذ القرار.

كما أشاد بأهمية التجربة الصينية في التنمية والازدهار الاقتصادي، معبرا عن ترحيب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتطوير العلاقات وتوطيدها مع المؤسسات التشريعية والتمثيلية بالصين الشعبية بما يخدم مصلحة وتطلعات شعبي البلدين الصديقين، وفق المصدر ذاته.

وجرى اللقاء بحضور نائبي رئيس المجلس، زكية المعروفي ويوسف البرقاوي، إضافة إلى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار، فتحي معالي، ورئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، بلال السعيدي، وممثل النواب من ذوي الإعاقة، عمر الجعيدي.


