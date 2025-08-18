الزهروني: الاحتفاظ بشاب من أجل الإيهام بجريمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالاحتفاظ بشاب على خلفية تقديمه بلاغًا كاذبًا لمركز الأمن الوطني بالزهروني، ادّعى فيه أنه قتل والدته إثر شجار.

وبعد تدخل الوحدات الأمنية وتوجهها إلى منزل المتهم، تبيّن أن الأم على قيد الحياة، لتتم إحالة الشاب على العدالة بتهمة الإيهام بجريمة.