Babnet   Latest update 11:26 Tunis

فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد بملفّ الطاقات المتجدّدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6895f904e39bd2.47768491_lnfehikmpqjgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 11:26 قراءة: 1 د, 39 ث
      
أذن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مؤخّرًا بفتح بحث تحقيقي على خلفيّة شكاية وُضعت بتاريخ 26 جويلية 2025، تعلّقت بما وُصف بـتجاوزات وإخلالات جسيمة في ملفّ الطاقات المتجدّدة، وما نجم عنها من إضرار بمصلحة الدولة وإهدار للمال العام.

وبحسب ما ورد في ملفّ الشكاية، فإنّ قيمة التجاوزات فاقت 1200 مليار. ومن المنتظر أن تتولّى إحدى الفرق المختصّة إنجاز الأبحاث اللازمة، عبر سماع الأطراف المعنيّة والاطّلاع على الوثائق وحجز ما يلزم عند الاقتضاء، على أن تُحال النتائج إلى النيابة العموميّة لاتّخاذ ما يتعيّن قانونًا.

أخبار ذات صلة:
النائب شكري البحري: إخلالات في ملف الطاقات المتجددة تكلف الدولة 1200 مليون دينار وشكايات ضد وزارة الصناعة...


وكان شكري البحري، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، قد كشف عن تقديم عشرة نواب شكايتين، إحداهما جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، والأخرى لدى محكمة المحاسبات، ضد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، على خلفية ما وصفه بـ إهدار المال العام في ملف الطاقات المتجددة، بتكلفة تقدّر بـ 1200 مليون دينار تم التفريط فيها لفائدة شركات أجنبية.

وأوضح البحري، خلال استضافته في برنامج منك نسمع على إذاعة الديوان أف أم، أنّ النواب المعنيين بالملف رصدوا تجاوزات قانونية وإجرائية بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والأسئلة الشفاهية والكتابية، دون أي تجاوب من الوزارة أو سلطة الإشراف.

أبرز التجاوزات المعلنة:

* التمديد غير القانوني لمدة عقود استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من 20 إلى 30 سنة، بما يمثل 50% أرباحًا إضافية للمستثمرين كانت من حق الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
* التفريط في أرصدة الكربون الناتجة عن إنتاج الطاقة المتجددة لفائدة المستثمرين، وهو ما كلف الدولة نحو 297 مليون دينار، إضافة إلى تأثيرات سلبية على البصمة الكربونية للمنتجات التونسية.
* عدم احترام قانون الطاقات المتجددة لسنة 2015، مع تسجيل 13 خرقًا، من بينها:

* غياب المخطط الوطني للطاقة رغم وجوبه منذ 2020.
* إسناد تراخيص تتجاوز الحاجيات الوطنية المقدّرة بـ 2500 ميغاوات.
* تجاهل شروط الإدماج الصناعي وتحميل الدولة تكاليف الربط بدل المستثمرين.
* عدم عرض العقود على لجنة البرلمان أو الجلسة العامة كما يفرضه القانون.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313328


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-25
33°-24
36°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23967,9

  • (12/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34935 DT        1$ =2,89844 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    