فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد بملفّ الطاقات المتجدّدة

أذن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مؤخّرًا بفتح بحث تحقيقي على خلفيّة شكاية وُضعت بتاريخ 26 جويلية 2025، تعلّقت بما وُصف بـتجاوزات وإخلالات جسيمة في ملفّ الطاقات المتجدّدة، وما نجم عنها من إضرار بمصلحة الدولة وإهدار للمال العام.



وبحسب ما ورد في ملفّ الشكاية، فإنّ قيمة التجاوزات فاقت 1200 مليار. ومن المنتظر أن تتولّى إحدى الفرق المختصّة إنجاز الأبحاث اللازمة، عبر سماع الأطراف المعنيّة والاطّلاع على الوثائق وحجز ما يلزم عند الاقتضاء، على أن تُحال النتائج إلى النيابة العموميّة لاتّخاذ ما يتعيّن قانونًا.

