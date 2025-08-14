Babnet   Latest update 14:10 Tunis

قبلي: أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل يطالبون بتفعيل مبادرة انتدابهم حسب العمر وسنة التخرج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689dd84cec8a07.14836358_qikhjfgempnlo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 13:30
      
نفّذ عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بولاية قبلي، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بحقوقهم في التشغيل والانتداب، وفق ما أكده عدد منهم في تصريحات متطابقة لصحفي "وات".
وأوضح المحتجون أن هذا التحرك يأتي لمساندة زملائهم المعطلين عن العمل المعتصمين أمام المسرح البلدي  بتونس العاصمة منذ مطلع الاسبوع الجاري، ويعبّر عن تمسكهم بتفعيل مبادرة انتدابهم حسب العمر وسنة التخرج.


