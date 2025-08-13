رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى معتمدية سجنان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ce0eeb294e0.94709160_gilmhjopfeqnk.jpg width=100 align=left border=0>

أدى عشية اليوم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، زيارة الى معتمدية سجنان من ولاية بنزرت .



وزار رئيس الجمهورية، بحضور والي بنزرت، سالم بن يعقوب، الحرفية المختصة في صناعة الفخار وإحدى اشهرهن في المجال في تونس والخارج، صبيحة العياري بفضاء العرض الخاص بها بمنطقة المريفق .

