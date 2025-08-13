رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى معتمدية سجنان
أدى عشية اليوم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، زيارة الى معتمدية سجنان من ولاية بنزرت .
وزار رئيس الجمهورية، بحضور والي بنزرت، سالم بن يعقوب، الحرفية المختصة في صناعة الفخار وإحدى اشهرهن في المجال في تونس والخارج، صبيحة العياري بفضاء العرض الخاص بها بمنطقة المريفق .
كما عاين رئيس الجمهورية، مجموع الاكشاك المنجزة على طول الطريق الجهوية 51 بالمنطقة لعرض وترويج الفخار السجناني الذي يمثل إحدى خصوصيات المعتمدية والجهة والبلاد التونسية باعتباره ، اي الفخار السجناني، مسجلا ضمن التراث اللامادي لليونسكو .
