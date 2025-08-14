الإعلان اليوم الخميس عن نتائج التعيين لمناظرات الدخول لمدراس التكوين الهندسي للطلبة المدرجين بالقائمة التكميلية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج التعيين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مدراس التكوين الهندسي لدورة 2025 بالنسبة للطلبة المدرجين بالقائمة التكميلية سيقع الإعلان عنها على موقع الواب www.cningenieur.rnu.tn اليوم الخميس المقبل 14 أوت الجاري بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتعين على الطلبة المدرجين بالقائمة التكميلية تأكيد النتائج المتحصلين عليها قبل يوم الاثنين 18 أوت الجاري على الساعة منتصف النهار حتى لا يفقدوا حقهم في النتائج المتحصلين عليها والتثبت من ذلك بطباعة بطاقة تأكيد النتائج.

